Las constructoras piden la emergencia en obra publica

La Cámara Argentina de la Construcción envió cartas a los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich , y de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, pidiendo que declaren la emergencia para la obra pública.

Mientras esperan a ser atendidos por los ministros, los empresarios aglutinados en la Camarco señalan que las empresas "venían sufriendo graves dificultades para continuar con el cumplimiento de sus respectivos contratos, por la incidencia, desde hace muchos meses, de circunstancias excepcionales" y que eso se fue agravando consecuencia de que, dependiendo de la repartición se generaban "graves perjuicios los atrasos crecientes en los pagos de las obras certificadas; demoras no razonables en la tramitación y aprobación de las redeterminaciones de precios pactadas contractualmente; aplicación de sanciones por incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando existen razones más que fundadas que lo justifican".

Las empresas dicen tener graves perjuicios por los atrasos crecientes en los pagos de las obras certificadas

En la misiva señalan que a ese escenario injustificado de demoras han provocado "efectos gravísimos" sobre las empresas contratistas, en un marco de un "proceso inflacionario acelerado, altísima tasa de interés y restricción del crédito". Y que a esta situación ahora se les sumó dificultades de "aprovisionamiento" lo que dificulta continuar con las obras.

A partir de esto es que solicitan la "declaración de la emergencia en la ejecución de contratos de obra pública" y que se disponga "de forma urgente" el pago de todo crédito a favor del contratista, la "neutralización de los contratos" sin multas, la "liquidación de las redeterminaciones de precios" y la "revisión de los precios" de los contratos.

"La incertidumbre genera alteraciones que han restringido la entrega de insumos" señaló la Cámara

"No podemos sostener la actividad ni el empleo en esta situación. No hay nuevas licitaciones y las existentes no se pagan. Es imposible sostenerse", señaló a El Cronista un empresario del sector.