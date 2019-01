Las compañías consideran que la reforma tributaria las perjudicó y frenó inversiones

Ocho de cada diez empresas consideran que este año habrá mayor presión tributaria que en 2018, mientras que para un 47% la Reforma Fiscal incrementó la carga impositiva sobre las compañías privadas y seis de cada diez afirma que debido al marco impositivo, la compañía postergó o canceló inversiones durante el año pasado.

Esta percepción va en sentido contrario al objetivo buscado con la Reforma Tributaria (ley 27.430) impulsada por el Gobierno nacional y sancionada por el Congreso en diciembre de 2017 e incluso las declaraciones públicas del presidente Mauricio Macri y varios ministros de su gabinete.

La encuesta anual sobre los efectos de los impuestos sobre la actividad productiva, titulada "Impacto impositivo, seguridad jurídica y formalidad económica en 2018", fue realizada en diciembre por KPMG Argentina, consultando a CFO's (gerentes financieros) y especialistas impositivos de firmas medianas y grandes de todo el país, que tienen a cargo el manejo de temas impositivos en la organización.

El relevamiento pone el foco sobre los resultados de la última reforma impositiva durante el primer año de implementación de los cambios tributarios tras la sanción de la ley 27.430/17 y abre un escenario con algunas sombras de cara al futuro.

La consulta a las empresas tuvo como telón de fondo el debate sobre el cierre de las cuentas fiscales y la forma de financiarlo con impuestos, en un contexto inflacionario pero en el que las empresas no pueden aplicar el ajuste por inflación en sus balances. Al respecto, el 66% consideró que el ajuste por inflación constituiría un alivio en la determinación del Impuesto a las Ganancias.

Además, el peso de algunos impuestos provinciales como Ingresos Brutos, lejos de bajar como era el objetivo del Consenso Fiscal, terminó incrementándose en varios distritos.

"Las iniciativas de más alto impacto en materia fiscal desde el 2017 han sido la Reforma Fiscal y el Consenso Fiscal. Si bien el marco en el que ambas normas fueron creadas apuntaba en general a una disminución de la carga fiscal, la visión mayoritaria de las empresas en relación al año 2018 pareciera ser contraria a aquel espíritu", señaló Fernando Quiroga Lafargue, Socio a cargo de Servicios Financieros de Impuestos en KPMG Argentina y responsable de la encuesta.

En este sentido, el ejecutivo sostuvo que "sólo un 24% de los encuestados consideró que la reforma fiscal disminuyó su carga fiscal y un 8% percibió un decrecimiento de la misma como consecuencia del Consenso Fiscal". A la hora de conocer cuál es el impuesto con mayor impacto, 53% de los consultados señaló el que grava los Ingresos Brutos como el que tiene mayor incidencia en la determinación de precios y servicios comercializados por las empresas.

No es un dato menor. Considerando la fuerte dependencia de las arcas provinciales de la recaudación de Ingresos Brutos, casi nueve de cada diez encuestados (87,5%) no creen que baje la presión tributaria por el Consenso Fiscal suscrito por las provincias en 2017. En cuanto a la Reforma Fiscal el 47% estimó que aumentó la carga tributaria de las empresas, mientras que 29% indicó que tuvo un efecto neutro y apenas el mencionado 24% dijo que la disminuyó.

De cara a los próximos meses hay tres datos que encienden luces amarillas. Por un lado, el 81% de los consultados proyecta para 2019 "una mayor presión tributaria que en 2018". Esto pese a que hay una opinión mayoritaria (59%) reconociendo que para el Gobierno central es un objetivo relevante contar con un marco legal estable en el frente impositivo. Además, para el 87,5% de las empresas el actual sistema tributario no ayuda a bajar la informalidad de la economía.

Por otro lado, el informe destaca que el 60,5% de los encuestados puntualizó que el marco fiscal vigente fue un factor que llevó a postergar o cancelar nuevas inversiones durante 2018. "Es, sin dudas, una señal a tener en cuenta en un contexto en el que la Argentina necesita atraer inversiones", precisó Quiroga Lafargue.

Otro aspecto a tener en cuenta es que para el 63% de los consultados la retención del Impuesto a las Ganancias que se aplica sobre los intereses pagados al exterior (financiamiento externo al sector privado) repercute en el costo del crédito del deudor. "Un impuesto que recauda el Estado Argentino termina encareciendo el financiamiento de las empresas argentinas", indicó el ejecutivo de KPMG.