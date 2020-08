Las claves de De Pablo sobre el escenario actual y futuro de la economía: inflación, dólar y deuda

El economista Juan Carlos De Pablo analizó este jueves el escenario actual y el futuro de la economía de la Argentina, también puso bajo la lupa temas como la inflación, el dólar, la deuda y el gasto público en el marco de la cuarentena por el coronavirus. “Esta realidad en la que estamos inmersos depende de decisiones tanto públicas, privadas como colectivas para salir adelante”, sostuvo.

Durante un encuentro Webinar organizado por Planexware para empresarios del sector privado, el economista consideró que hoy “los números sanitarios son los peores de los que tuvimos hasta ahora desde que empezó la cuarentena, pero hay una realidad y es que la gente ya está muy cansada del confinamiento”. En ese sentido, explicó que a las cifras hay que tomarlas “con pinzas” y solo prestar atención a la ocupación de camas en terapia intensiva, que es lo que puede hacer detonar al sistema de salud. “Si yo fuera infectólogo le tendría que aumentar los miedos al Presidente”, opinó.

Al hacer foco en cómo la cuarentena, en el contexto de la situación epidemiológica, afecta hoy e impactará en los próximos meses en la economía local, De Pablo destacó que tanto el nivel de producción como el nivel de venta, son dos indicadores muy importantes para prestar atención. En ese sentido sostuvo que desde abril a la fecha de hoy hay una marcada recuperación y que “en materia de producción lo peor ya pasó”.

En ese sentido, aclaró sin embargo que "si la lectura es interanual nos damos cuenta claramente que estamos lejos todavía, pero hay una mejora desde abril por lo menos. También es cierto que estamos llenos de dificultades, el empresario siempre tiene que darle el beneficio de la duda a la recuperación. Por eso no me parece bien insistir con que lo peor está por venir, como dicen muchos".

No obstante, destacó que “la realidad argentina es heterogénea, y si bien rescato la lucha por la vida, la macro no avisa, y los funcionarios suelen soñar que ellos tiene el control”.

Con respecto a la fecha que ponga el Gobierno para dar por finalizada la cuarentena, De Pablo explicó que “no tiene ninguna importancia. La cuarentena es un concepto cualitativo, y no cuantitativo. Hoy hay flexibilizaciones por derecha, pero también por izquierda”.

“Esto es Argentina, en Japón si dicen que se queden adentro se quedan, en Argentina si alguien tiene hambre va a salir igual”, amplió a modo de ejemplo.

En ese sentido, sostuvo que “a medida que esto se vaya flexibilizando, ni todo va a volver a ser igual, ni nada va a ser del todo diferente. Cada uno se va a preguntar si tiene más plata de la que necesita, si se la va a quedar o se la va a sacar de encima. Por lo que la probabilidad de algún fogonazo inflacionario es alta”.

Para De pablo, sin embargo, está claro que será necesario armar un plan de política económica. Pero advirtió que si el Gobierno pretende convencernos que nos quedemos con todos los pesos, va a ser muy difícil”.

“La mayoría de los argentinos que ahorra en dólares no lee inglés, confía su dinero en un papel que no sabe que dice, por eso es que la confianza es muy etérea. Cuando alguien piensa que va a pasar algo en Argentina, la gente sale a comprar dólares”.

Al ser consultado, si era conveniente pagar un dólar blue a $ 132, el economista dijo que "todo dependerá de las expectativas y proyectos que tenga cada uno", pero que "hoy es muy difícil saber que va a pasar en septiembre".

“Este Gobierno tiene una visión administrativa de los dólares. Sabe que tiene cada vez más reservas libres, sabe que no se va a poder endeudar por eso le empieza a poner el pie a las exportaciones”, describió, al tiempo que calificó al Gobierno como un almacenero con respecto a cómo se maneja con respecto al billete verde. En ese sentido, aconsejó no tomar decisiones en base a eso. No obstante, opinó que en el corto plazo no cree que el Banco Central haga algo con respecto a la brecha cambiaria. Es imposible que levanten el cepo por ahora”.

Para De Pablo, será importante estar atentos a las decisiones que tome el Gobierno de acá para adelante, pero descartó que por ahora el presidente esté pensando en renovar su gabinete: “Sería muy costoso. Lo que lleva a un presidente a tomar este tipo de decisión es si ve que se le está por caer todo encima o que hay elecciones en los próximos meses, pero nada de esto pasó ahora”.

En esa línea, supuso que “es probable que el Presidente siga diciendo y justifique sus decisiones al destacar que funcionó lo que hicieron con los bonistas y que van a funcionar las negociaciones con el FMI”.

Al opinar sobre la deuda, indicó que nadie espera que sea el próximo gobierno el que pague la deuda con los bonistas. Y con respecto a las negociaciones que comenzarán en unos meses con el Fondo Monetario sostuvo que “no se va a hacer un esfuerzo para poder pagar, se va a pedir más financiación”.

“Sí el Gobierno le plantea al FMI una grosería, el organismo se la va a tener que aguantar. No va a poder hacer nada. El problema es la mala lectura que haga el oficialismo de esto y salga a decir que sus ideas están funcionando”.

Al finalizar, fue consultado sobre el gasto público, y De Pablo opinó que no ve “ningún esfuerzo para ponerlo en caja. Hasta ahora, la mitad de lo gastado es del Covid-19”.