Las causas que complican a Boudou

El exvicepresidente Amado Boudou, detenido hoy por orden del juez Ariel Lijo, llegó a tener hasta 54 causas abiertas en la Justicia federal. La mayoría fueron cerradas, como ocurrió también con la famosa denuncia por las reformas a su oficina del Senado con jacuzzi incluido. Pero otras cinco causas siguen en pie.

Enriquecimiento ilícito

La causa por la que fue detenido hoy. Allí Boudou está imputado junto a su exnovia, Agustina Kämpfer, y su mejor amigo, José María Núñez Carmona (que también fue detenido esta mañana). El expediente lo tramitan el fiscal Jorge Di Lello y el juez Ariel Lijo (los mismos del caso Ciccone). Las pericias arrojaron que el patrimonio del exfuncionario se multiplicó por tres en los últimos seis años.

El informe detectó inconsistencias en la declaración jurada de Boudou, de 2002, donde aparecen US$ 80 mil que no tienen origen justificado; en la compra de un departamento de su expareja Agustina Kämpfer en 2010, adquirido por US$ 120 mil, dinero cuya procedencia no pudieron acreditar; y en $ 4 millones que Nuñez Carmona regularizó con la ley de blanqueo de 2009, que promovió el kirchnerismo, y US$ 795.000 que declaró tener, ingresos que no se correspondían con su actividad económica.

Causa Ciccone

Está en juicio. La Justicia le imputa a Boudou negociaciones incompatibles con la función pública. Mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía, Boudou, a través de su amigo José María Núñez Carmona y el abogado Alejandro Vandenbroele (titular de The Old Fund) como intermediarios, se interesó por la adquisición del 70 por ciento de las acciones de la compañía, encargada de la impresión de papel moneda.

La causa judicial se inició en 2012 y, al ser citados como testigos Ciccone y su yerno, Guillermo Reinwick, refirieron que Boudou había participado de un encuentro con ellos en las oficinas del canal Telefé el 29 de julio de 2010, y luego de otro el 1 de septiembre del mismo año en el restaurante I Fresh Market, mientras se estaba definiendo la venta de la exCiccone Calcográfica.

Reestructuración de la deuda de Formosa

El juez Lijo investiga a Boudou por la contratación de la empresa The Old Fund para que asista al gobierno formoseño en la reestructuración de la deuda provincial.

Autos de alta gama

El 22 de diciembre de 2009, el ministerio de Economía pagó 2.300.000 pesos a la concesionaria Guido Guidi S.A. por la compra de 19 automóviles Volkswagen cero kilómetro. La compra se realizó sin licitación previa y uno de los coches fue a parar a manos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo -a cargo de Daniel Reposo- que debe controlar la transparencia de los actos públicos.

El juez Sergio Torres pidió cotizaciones para determinar si hubo sobreprecios y si se cumplió con la Ley de Compras. Boudou está imputado por “delito de acción pública”.

Dádivas

En esta causa a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo, se investiga a Boudou por dádivas en viajes de helicóptero. La empresa era contratista del Estado.

El 6 de agosto de 2011, el vicepresidente utilizó un helicóptero de Gendarmería Nacional para apoyar la campaña de Martín Marinucci, que salió segundo en las elecciones a intendente de Morón. El 17 de diciembre de 2011 viajó en otro helicóptero de la constructora Ecodyma S.A. -que aspiraba a conseguir obras públicas- para acompañar a Horacio Tellechea, en ese entonces candidato K en Necochea.

Anses

Boudou es investigado además por el presunto delito en la reestructuración de deuda pública y en el manejo de fondos de la Anses, organismo en el que el exvicepresidente Boudou trabajó, en diferentes cargos, entre 1998 y 2009.