Las causas judiciales que alarman a CFK, frente a otra semana clave

La declaración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la semana pasada, en la causa que investiga las operaciones realizadas en el mercado de dólar futuro desde el Banco Central en el último trimeste de 2015, marcó apenas el comienzo de los avances en una serie de expedientes en los que la ex mandataria está involucrada, directa o indirectamente. A tener en cuenta, un punteo sobre lo más relevante que se viene.

n Dólar futuro: La indagatoria a Cristina se resolvió con un escrito de la ex presidenta, crítica con la decisión del juez Claudio Bonadio por imputarla y sugiriendo además que el expediente en su contra obedece a una maniobra congeniada entre el magistrado y el actual gobierno nacional. CFK acompañó su declaración con otro texto en el que solicitó la recusación de Bonadio. Se espera que antes de fin de mes la Cámara Federal resuelva respecto a la continuidad del juez en la causa. Y en ese sentido, se tienen en cuenta dos antecedentes: el rechazo a su apartamiento a raíz de la acusación del ex funcionario del BCRA Pedro Biscay, y el aval a ese pedido en la causa Hotesur, cuando lo solicitó Romina Mercado, nada menos que la sobrina de Cristina. Lo seguro para el kirchnerismo es que si Bonadio sigue con el caso, Cristina será procesada. Así lo reconoció ayer el ex juez de la Corte Suprema y allegado a la ex Presidenta, Eugenio Zaffaroni, quien consideró como "posible" que Bonadio "tiene la intención de procesarla" (ver página 7).

n Ruta del dinero "K": Las últimas decisiones en el expediente más caliente de abril le han bajado el perfil a los protagonistas judiciales, que hacen un culto por estas horas del hecho de que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. El fiscal Guillermo Marijuan, quien hace nueve días solicitó al juez Sebastián Casanello que impute a la ex presidenta por presunto lavado de dinero, estuvo de viaje durante toda la semana pasada, por lo cual las novedades en el caso pasaron por el magistrado, que aún debe una respuesta en ese sentido. Casanello desvinculó a CFK de la investigación a finales de marzo, aunque todavía el financista Leonardo Fariña no había declarado en condición de arrepentido ni, por ende, había involucrado a los Kirchner en el entramado de lavado que llevó, por ahora, al empresario santacruceño Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Gadín a una celda en el penal de Ezeiza.

n Campaña presidencial 2007: Se trata de una causa que se tramita en el juzgado número 4, a cargo de Ariel Lijo, y que busca develar si hubo lavado de dinero en el financiamiento de la campaña presidencial del Frente para la Victoria en 2007. Aún no figura en el expediente, pero las declaraciones que se darán esta semana pueden involucrarla de lleno a la ex presidenta, que lideró esa campaña con Julio Cobos como compañero de fórmula. El miércoles, Lijo indagará al ex titular de Lotería Nacional Hernán Diez y el jueves a Héctor Capaccioli, recaudador de aquellos fondos - estimados en $ 14 millones- que están bajo la lupa por provenir de estafas con medicamentos.

n Hotesur y Los Sauces:

En el kirchnerismo los consideran los casos más pesados que residen en Comodoro Py contra la ex presidenta. El primero, que se quedó sin juez luego de que Daniel Rafecas desviara la investigación y está a la espera de una resolución de la Cámara, investiga millonarios alquileres de habitaciones del hotel familiar que en realidad no fueron ocupadas. Margarita Stolbizer impulsa la causa, como la de Los Sauces, que persigue las sociedades que la familia Kirchner utilizó para realizar operaciones inmobiliarias con Austral Construcciones, la empresa de Báez. A cargo de Bonadio, ese expediente indaga sobre supuestas irregularidades en declaraciones juradas de la empresa ante la AFIP.