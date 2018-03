Las 20 frases más destacadas de Vidal sobre educación, narcotráfico y seguridad

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal defendió la propuesta salarial de su gobierno, nuevamente rechazada por los sindicatos docentes, sostuvo que si hay alguien que la ‘banca‘ en su postura es el presidente Mauricio Macri.

En diálogo con radio Mitre, la gobernadora resaltó hoy que si los bonaerenses "hubieran querido que yo siguiera con las mismas políticas (del kirchnerismo) no me hubieran votado a mí, hubieran votado a Aníbal Fernández".

Además también se refirió al narcotráfico y a la inseguridad que actualmente tanto afectan a la provincia de Buenos Aires.

"La educación pública se privatizó de hecho"

"No hablamos del que se enferma y necesita faltar, hablamos del que abusa"

"Si depende de nosotros los chicos pueden tener un día más de paro, pero no van a perder más años de educación"

"Este es un tema de un grupo reducido que tiene privilegios dentro del gremio y se llevan millones"

"El chico que tiene cuatro docentes por año está siendo estafado"

"En la provincia recortamos obras para poder ofrecer el 19 y lo rechazaron"

"Piensan que extender el paro y hacer sufrir a los chicos nos va a desgastar. Yo no voy a especular"

"La gente no nos votó para un parche ni para un 'dale que siga. Nos votó para un cambio profundo"

"No voy a especular con el daño electoral"

"No siento que la mía sea una actitud dura, es una actitud firme por una pelea que vale la pena"

"Estoy aquí para dar las peleas que valen la penal"

"Si hay alguien que me banca en estas difíciles peleas es el presidente Mauricio Macri

"Para hacer lo mismo que los otros políticos con los dirigentes gremiales lo hubiesen votado a Aníbal Fernández"

"Vivíamos en un 'dale que va' donde nadie le ponía el cascabel al gato"

"Hoy el 100% de mi energía está puesta en este tema, en la seguridad, en el SAME"

"Siento que Mauricio y nosotros planteamos un cambio que es difícil, profundo y que duele"

"Yo no vivo otra realidad. Este momento difícil vale la pena si lo van a disfrutar nuestros hijos y nietos"

"Tengo una ventaja que no pienso perder, yo estoy en la calle y no sólo donde me aplauden"

"El Estado tiene al narcotráfico adentro. Lo tenemos en la política como lo vimos en Itatí"

"Con la pelea que estoy dando, al final del día siempre estás pisándole el callo a alguien"