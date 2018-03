Las 15 frases más resonantes de Macri en Olivos

El presidente Mauricio Macri estuvo en "La noche de Mirtha Legrand", desde la quinta de Olivos, para charlar con Mirtha Lengrand sobre múltiples temas, como la educación, la economía y los piquetes. A continuación, las principales declaraciones del mandatario durante la entrevista.

- "La pobreza está bajando y su causa es la inflación".

- "Estos señores se creen dueños de la educación pública, no puede ser que tengan de rehenes a los chicos". -

- "Baradel es alguien a quien le falta autocrítica".

- "No ha podido explicar por qué hacen el paro", sobre la CGT.

- "Lo que vivimos en los últimos 15 días ya es inaceptable, es un desborde".

- "Hay un núcleo muy fuerte que sigue poniendo palos en la rueda, pero no lo va a lograr".

- "Habla sola, se cree la dueña de la verdad, no tiene compromiso con la verdad", sobre Cristina Kirchner.

- "El problema con Sergio Massa es que muy difícil creerle, es demasiado cambiante, y soy de los que me gusta la credibilidad".

- "No es una procuradora independiente, es una militante del kirchnerismo. Ella está detrás de todas estas denuncias motorizadas en contra mío", sobre Alejandra Gils Carbó.

- "Hubo complicidad e inacción del gobierno nacional anterior. Vamos a enfrentar el narcotráfico, vamos a controlar la frontera".

- "Lo peor ya pasó, la Argentina no crecía desde hace cinco años y desde octubre se está generando empleo todos los meses".

- "No podemos seguir endeudándonos. Hay que ir bajando el déficit de a poco".

- "Angelo Calcaterra vendió sus empresas porque se cansó de los rumores, después de tantas acusaciones".

- "Yo creo que en octubre el cambio va a volver a ganar".

- "No tengo dudas de que el kirchnerismo está haciendo lo imposible para que el cambio no avance. Pero no lo van a lograr".