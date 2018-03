Larroque llamó a movilizarse contra "el modelo de ajuste y la represión" del Gobierno

El diputado camporista Andrés Larroque acusó ayer al gobierno de Mauricio Macri de ejercer un "modelo de ajuste y concentración económica" a través de la "represión" y el "blindaje mediático".

En declaraciones a radio Cooperativa, Larroque advirtió que "el modelo de ajuste y concentración económica sólo se puede implementar con represión y blindaje mediático" en referencia a la represión a las protestas de trabajadores estatales de La Plata y empleados de la empresa avícola Cresta Roja.

"Por eso enseguida fueron por la AFSCA y por la ley de medios. No fue casual, una cosa va con la otra", continuó.

Larroque estimó que el panorama "no" cambiará, por lo que llamó a estar "todos muy alerta, muy movilizados, muy conscientes".

Consultado sobre la represión ejercida sobre los trabajadores estatales que reclamaban en La Plata la reincorporación de trabajadores de cooperativas, Larroque estimó que con esas acciones el gobierno busca "amedrentar" a los manifestantes. Y recordó la convocatoria a una movilización hoy a las 11 de la mañana en repudio para "no dar el brazo a torcer y seguir reivindicando lo que es justo: la continuidad de la fuente de trabajo".

No fue el único. El secretario general del gremio de los Canillitas e integrante de la CGT Azopardo, Omar Plaini, aseguró que la gestión nacional busca "achicar el Estado" a través del despido de trabajadores estatales, y afirmó que en el gremialismo están preocupados.

"Esto de los ñoquis lo que busca es achicar el Estado, y lo vivimos con mucha preocupación. Si bien es una época del año en que es complicado reunirse, ya se han escuchado distintas expresiones del campo sindical repudiando lo que está pasando y en otros casos preocupados por lo que sucede‘, aseguró

En declaraciones a radio Rock&Pop, el dirigente de la CGT que conduce Hugo Moyano dijo que el argumento de que los trabajadores estatales a los que no se les renovaron los contratos son ‘ñoquis’, es muy remanida. "Hay que evitar esta situación. La excusa de los ñoquis es muy remanida, podrían haber hecho otra política. Deberían haber revisado cada contrato, uno por uno, y hay mecanismos administrativos para aquellos que no trabajen. Pero acá barrieron con todo claramente", aseveró

Plaini advirtió también que el movimiento sindical tiene "una responsabilidad primaria" de defender los derechos de los trabajadores, y aseguró que estarán junto a los que vienen reclamando por los contratos no renovados.