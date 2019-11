Larreta y un dirigente de izquierda se cruzaron por la situación en la Ciudad

El reelecto jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recibió en su despacho al legislador del Frente de Izquierda y ex candidato a sucederle en el puesto, Gabriel Solano, en el marco de una serie de encuentros que buscan acercar agendas con las fuerzas políticas que le serán oposición en el próximo cuatrienio.

En la sede gubernamental de Parque Patricios, Larreta y su vicejefe de gobierno, Diego Santilli, recibieron a Solano y al legislador electo Facundo Lahitte, militante del Partido Obrero, para "intercambiar puntos de vista acerca de la gestión de la Ciudad", según comunicó oficialmente la oficina del alcalde.

Sin embargo, Solano y Lahitte hicieron un profundo descargo tras la reunión y subrayaron sus críticas a "la orientación social desenvuelta por Larreta". Se refirieron a las dificultades para acceder a la vivienda propia, lo que atribuyeron a "un copamiento del capital inmobiliario", el crecimiento de la precarización laboral y un proceso de degradación de la educación y la salud.

Corriendo por Izquierda

Los dirigentes de Izquierda plantearon que la flexibilización en el ámbito del trabajo quedó de manifiesto con la muerte de la agente de tránsito Cinthia Choque, y cargaron contra Larreta por el crecimiento de la pobreza y la indigencia, además de endilgarles el "agravamiento de la política represiva" por parte de la Policía de la Ciudad, cuya dirección política hoy ostenta Santilli.

Según Solano, "en la reunión hubo un espacio para la polémica". En materia educativa Solano planteó su oposición a la Universidad para la Formación Docente (Unicaba) y la "Secundaria del Futuro” que encara el Gobierno. También cargó contra la no aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) y pidió la imposición de un programa único sin dar cuenta de los idearios institucionales de las escuelas privadas.

El legislador exigió la necesidad de pasar a planta permanente a los trabajadores del Ejecutivo porteño, pero Larreta le reiteró que no puede debido a la adhesión al Pacto Fiscal, a lo cual Solano respondió que el problema es preexistente, y acusó al poder político de "violar las leyes laborales".

Solano, Lahitte, Larreta y Santilli, en una charla que tuvo momentos ríspidos.

Solano también manifestó su preocupación por la contaminación con asbesto en el Subte, reclamó incorporar a las enfermeras para la Carrera Profesional de Salud, y anular la privatización de más de 400 hectáreas realizada en los últimos años.

Al respecto de la reunión, desde el Gobierno porteño prefirieron no ahondar en detalles sobre el contenido abordado.

Lammens dio el portazo

El encuentro de Larreta con Solano viene precedido por una cita de iguales características que el alcalde mantuvo con el también ex candidato Matías Tombolini, quien se presentó para disputarle el sillón ejecutivo bajo el amparo de Roberto Lavagna y el sello Consenso Federal.

Larreta esperaba concretar también un encuentro con el presidente de San Lorenzo de Almagro y candidato a jefe de Gobierno por el Frente de Todos, Matías Lammens.

Independientemente de la crisis deportiva y económica que atraviesa el club del Bajo Flores, Lammens se negó a asistir a la cita con Larreta, entendiendo que no tiene más sentido que apuntalar la imagen del jefe de Gobierno reelecto como figura que busca diálogo y consensos.

"No vamos a ir porque no hay una agenda de trabajo por detrás, sino simplemente un motivo de marketing. No tenemos ningún problema, salvo que no entendemos la razón por la que nos convoca", comentó a este diario un colaborador directo de Lammens en la política distrital.