Larreta y Vidal se suman a la prohibición de contratar familiares

Un efecto dominó. Como era de esperar, no sin algún pedido informal, los gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires se sumaron a la "invitación" de Mauricio Macri a adherirse a la iniciativa, de prohibir el nombramiento en el Estado de familiares (de segundo grado) de ministros. Lo harán con sus respectivos decretos luego de que salga publicado hoy, según adelantó el jefe de Gabinete Marcos Peña, su versión nacional.

Eso sí, no adherirán a la otra medida impulsada desde la Casa Rosada: el congelamiento salarial. "Tenemos sueldos mucho más bajos", justificaron desde La Plata, donde no pocos esperan las paritarias. Detallaron que, en mano, un ministro cobra $ 74 mil y un subsecretario poco más de $ 60 mil.

Desde ambas administraciones de Cambiemos adujeron, además, que a diferencia de Nación, no cuentan tantos casos en sus organigramas que podrían caratularse de "nepotismo".

Pero como las brujas, que los hay, los hay. Causó revuelo ayer en Twitter la pública queja de una hija del ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre, contra la iniciativa. "Voy a formar un sindicato de familiares de políticos", escribió (y luego borró) Jacinta de la Torre, por ahora secretaria privada del ex intendente de San Miguel. "En el afán de querer diferenciarse de los K hacen cada boludes (sic). Dios mío", se había quejado antes, citando un tuit del propio Macri anunciando el decreto.

El malestar trascendió la General Paz. Sin ser funcionario, el hermano menor del alcalde porteño, Mariano Rodríguez Larreta, reflexionó en Facebook que la medida "además de coartar una posible salida laboral es totalmente estigmatizante". En off, integrantes del vidalismo no sólo coinciden con ese análisis sino que hasta la califican de "tribunera".

"No estoy nombrada en este momento, con la reestructuración de la ley de Ministerios no tengo ningún cargo", se desentendió ante La Tecla Paula Elustondo, encargada de prensa de la cartera bonaerense de Ciencia. Su padre Jorge es el ministro. Y hay más casos en el vidalismo, que ayer decían estar armando el "listado", tal vez no 40 como especulan que serán afectados a nivel nacional, lo que ya generó una ola de renunciamientos de padres, tíos e hijos.

Fue el jefe de Gabinete provincial Federico Salvai quien adelantó la firma del DNU de Vidal para esta semana en sintonía con el que salga de Balcarce 50. Si la prohibición fuera interjurisdiccional, hubiera sido paradójico que el anuncio corriera a cargo del esposo de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social nacional.

No es el único que se salvó por la letra chica. Si bien Vidal, según adelantaron, dará "libertad de acción" a los intendentes para seguirla, uno de los pioneros en promocionar su adhesión fue Diego Valenzuela de Tres de Febrero. "No trabaja en el municipio, yo no tengo competencia en áreas nacionales", salió airoso ante la pregunta del periodista Ramón Indart en Twitter por su cuñado Esteban Cibran, que trabaja en la delegación local de Anses. Por el contrario, no emitió opinión el quilmeño Martiano Molina, también de Cambiemos. Su hermano Tomás lo acompaña en la gestión.

Incluso la propuesta trascendió la Grieta. El peronista Ariel Sujarchuk (Escobar) anunció que la prohibición en su municipio abarcará hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos). Lo que se dice más papista que el Papa.