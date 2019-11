Larreta y Kicillof discutieron sobre el aumento de tarifas en su primera reunión cara a cara

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvieron un encuentro cara a cara para empezar a delinear la agenda metropolitana que mantendrán a partir del 10 de diciembre, y cuyos principales ejes hacen a la seguridad, la salud y la regulación de tarifas de los servicios públicos.

Larreta y Kicillof eligieron reunirse temprano en la mañana en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con oficinas en el porteño barrio de Retiro, sin preanunciar la cita y sin fotos del desarrollo. No fue un acto protocolar, sino de una reunión técnica para abordar los asuntos más urgentes de la relación interjurisdiccional, a partir del 10 de diciembre.

El primero y principal de estos aspectos hace al atraso del cuadro tarifario en el servicio eléctrico, dado el congelamiento definido en septiembre. Desde que se firmó el Pacto Fiscal, la Ciudad y la Provincia asumieron el control combinado las áreas concesionadas a las empresas Edenor y Edesur, por lo tanto, son ambos ejecutivos subnacionales los que deben definir el valor de las tarifas a partir del 1° de enero de 2020.

Para abordar el traspaso, Ciudad y Provincia cocrearon el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), en reemplazo del ENRE. La transferencia de competencias se da con polémica ya que las eléctricas dejan la órbita nacional con una deuda condonada de cerca de $ 7000 millones por fallas que afectaron a los usuarios de la capital federal. Edesur abonará $ 3858 millones en multas, en tanto Edenor quedó eximida por el reconocimiento por parte del Estado nacional de atrasos tarifarios previos.

En la Provincia, los intendentes peronistas calcularon que Edenor se ve beneficiada con la condonación de $ 21.189 millones, en tanto Edesur esquivaría pagar $ 21.399 millones.

En ese marco, Kicillof insistió a Larreta en que no haya un traslado del atraso tarifario a las boletas de luz de los usuarios, con argumentos similares a los que usó con su precedesora, María Eugenia Vr idal, días atrás al sugerir que retrotraiga las subas. No trascendió el parecer de Larreta, aunque en su entorno prefirieron no comentar lo conversado.

Fuera de este tema espinoso, Larreta y Kicillof discutieron los avances de la Red de Salud del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuyos principales ejes son la posibilidad de compartir información de las personas que se atienden en los hospitales públicos a través de la Historia Clínica Electrónica. La ampliación del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) es otro punto en discusión.

Larreta también llevó a la mesa sus planes de continuidad en el Anillo Digital de Seguridad, que consiste en cámaras lectoras de patentes y operativos conjuntos entre las policías de la Ciudad y bonaerense.