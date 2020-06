Larreta se distancia de Kicillof y no analiza a corto plazo una cuarentena más estricta

Lejos de la fase 1 de cuarentena, tal como sugirió esta mañana Alberto Fernández al afirmar que como "la velocidad de contagio es la más alta" se debería "volver a una cuarentena absoluta", la Ciudad de Buenos Aires avanza en la habilitación de más actividades comerciales y por ahora no dará marcha atrás con la habilitación del ejercicio físico por la noche.

Ayer, tras una reunión entre el ministro de Desarrollo Económico, José Luis Giusti y el titular de FECOBA, Fabián Castillo y autoridades de distintas entidades que agrupan a inmobiliarias se resolvió habilitar la posibilidad de que puedan exhibir a clientes algunos tipos de inmuebles como oficinas, locales, depósitos y casas. Departamentos aún no se podrán mostrar, en tanto que trabajan en la elaboración de algún tipo de protocolo ya que se requerirá de la autorización de cada consorcio. En el mismo encuentro también se dio luz verde a las tradicionales mueblerías de la avenida Belgrano para que puedan atender al público.

Las inmobiliarias podrán comenzar a exhibir inmuebles, menos departamentos La Ciudad de Buenos Aires avanzará con la posibilidad de que las inmobiliarias puedan comenzar a llevar potenciales clientes a visitar algunos inmuebles, además de atender al púiblico con protocolos en sus locales.

Además de hablar sobre la posibilidad de regresar a una cuarentena más estricta, Fernández también hizo alusión a los focos de contagio en la ciudad de Buenos Aires. "Los porteños creemos que esto quedó circunscripto a los barrios más humildes y esto no es así. El 70% del virus está circulando por Caballito, por Palermo, por Recoleta", agregó en diálogo con Radio 10. Las declaraciones del mandatario llamaron la atención entre los funcionarios porteños involucrados que negocian día a día con las distintas actividades las posibilidades de reapertura. Una vez que logran un acuerdo con una cámara o entidad, deben ir a Nación a refrendar los consensos. Es el jefe de Gabinete Santiago Cafiero el que aprueba o no las reaperturas. "Cada vez que abrimos algo nos ponemos de acuerdo con ellos que nos autorizan. No hay un esquema de cortarnos solos", afirmaron a El Cronista.

Alberto Fernández: "La velocidad de contagio es la más alta, deberíamos volver a la cuarentena absoluta" El presidente Alberto Fernández advirtió que por la velocidad de contagio del coronavirus que en este momento es "muy alta" desde que la pandemia se extendió Argentina, se debería volver a "la fase 1, que es la cuarentena absoluta".

Al Presidente tampoco le gustaron las imágenes de amontonamiento de deportistas porteños y le advirtió al Jefe de Gobierno porteño por el peligro de la situación. No obstante, precisó que tras las modificaciones que se implementaron desde la Ciudad – peatonalización de calles aledañas a espacios verdes y mayores controles- tiene "la impresión de que mejoró el distanciamiento". Horacio Rodríguez Larreta hará una primera evaluación del impacto de esta medida recién hacia el fin de semana. "Hasta el viernes estará todo en estudio, pero ese día no se tomará ninguna decisión respecto a si continuará o no. Por ahora, avanza todo igual", confiaron fuentes porteñas. "Como ya dijimos, si no se respetan las medidas siempre podemos volver para atrás. Confiamos en la responsabilidad individual de la gente que viene cumpliendo con las medidas de distanciamiento y los protocolos de cada actividad", añadieron. También evaluarán cómo se desarrolló la apertura de comercios de indumentaria y zapaterías en los barrios.

En los próximos días podrían llegar novedades para el sector de la construcción. Hoy solo pueden operar realizando tareas vinculadas a evitar derrumbes o en excavaciones. La próxima semana el ministro Giusti recibirá a las cámaras que agrupan al sector para evaluar posibles protocolos que permitan ampliar la cantidad de tareas que hoy pueden realizar.