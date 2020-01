Larreta rescata a los principales cuadros de Frigerio, Monzó y Vidal para su equipo porteño

La derrota de la alianza de gobierno encabezada por el ex presidente Mauricio Macri en el plano nacional y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal dejó un tendal de ex funcionarios sin cobijo ni plataforma desde la cual seguir en la política.

En su auxilio apareció el único sobreviviente de la catástrofe electoral, Horacio Rodríguez Larreta, quien preservó la ciudad de Buenos Aires y dio refugio a un selecto grupo de funcionarios cuya identidad revela ganadores y perdedores en la simpatía del Jefe de Gobierno.

Apenas concluida la contienda, Rodríguez Larreta avisó que apadrinaría a varias figuras de la administración de Vidal. Así fue que el alcalde rescató al ex ministro de Economía de la Nación y de la Provincia, Hernán Lacunza, y al ex titular de Justicia, Gustavo Ferrari, a quienes incorporó como asesores en asuntos económicos y legales, respectivamente. Ambos, cargos sin firma, pero con influencia.

Otros ex funcionarios de la Provincia también encontraron cobijo en la capital federal. Es el caso del ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, por el que la propia Vidal intercedió para que ocupe una silla en el directorio de la Corporación Buenos Aires Sur.

También el ex ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, para el cual se creó la "Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa de la Ciudad de Buenos Aires" en la órbita del Ministerio de Educación e Innovación.

El cuadro del "vidalismo" injertado en el "larretismo" se completa con el desembarco del ex director de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Matías Lanusse, al frente de la delicada Agencia Gubernamental de Control (AGC), un órgano autárquico en la órbita del ministerio de Justicia y Seguridad que tiene a su cargo, entre otras funciones, el otorgamiento de habilitaciones y la inspección de todo tipo de comercios en el distrito.

Frigerio y Monzó recibieron buen trato de Larreta al volver "al llano".

Frigerio sigue con banca

Otro de los valorados es el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que logró colocar a media docena de sus colaboradores en la plantilla de la administración central de la Ciudad.

El caso más resonante es el de Lucas Delfino, ex subsecretario de Municipios del Ministerio del Interior, que ahora asumió la Subsecretaría de Cooperación Urbana Federal dentro de la Secretaría General. Su desembarco, además de pertenecer al riñón del ex ministro, responde a la buena sintonía que tiene con el titular del área, Fernando Straface.

También el ex vocero y asesor de Frigerio, Mauricio Colello, obtuvo un lugar como Subsecretario de Gobierno, en la órbita del homónimo ministerio, que conduce el porteño Bruno Screnci. En su cartera también recalaron Lucas Figueras, ex presidente de la Acumar, como director de Asuntos Interjurisdiccionales y Área Metropolitana; Juan D'Amico, extitular del Registro Nacional de las Personas (Renaper) a cargo de la Dirección General de Representaciones de la Ciudad, y Juan Pablo Carrique, presidente del MID (partido aliado a Cambiemos) para comandar los Asuntos Legislativos.

Alejandro Caldarelli, ex secretario de Provincias y Municipios de la gestión anterior, obtuvo una silla como síndico al Banco Ciudad, mientras que Camilo Di Boscio, exjefe de gabinete de Frigerio, fue incorporado a Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).

Si de desembarcar en empresas estatales se trata, también el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, resultó beneficiado. Su hermano, Gabriel Monzó, fue nombrado director ejecutivo de la Corporación Puerto Madero, en tanto el cordobés Nicolás Massot, ahijado político del bonaerense, actuará como director del Banco Ciudad.

Otra funcionaria "premiada" es la ex ministra de Seguridad y futura presidenta del PRO, Patricia Bullrich. La ex funcionaria logró darle sobrevida a Guillermo Madero, ex titular del programa "Tribuna Segura", ejerciendo un rol similar como director del Comité de Seguridad en el Fútbol. La influencia en el área de Bullrich ya viene de larga data, siendo que desde la gestión anterior mantiene a Juan Pablo Arenaza como subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad.

Del histórico círculo de influencia del ex presidente Macri, apenas sobrevivió el ex secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, quien está al frente de la Auditoría de la Ciudad, un puesto clave para actuar como guardián de la situación judicial del exjefe de Estado, a sabiendas que la oposición sospecha de irregularidades en la concesión del Paseo del Bajo.

Del entorno del ex jefe de gabinete, Marcos Peña, apenas hay novedades. Quien fuera secretario de Asuntos Estratégicos en la órbita de la coordinación ministerial, Fulvio Pompeo, fue rescatado por Straface para asesorarlo en la Secretaría General y de Relaciones Internacionales. Sin embargo, Pompeo tiene su vuelo propio y su participación en política data de la época del ex gobernador bonaerense Carlos Ruckauf.

La relación de Larreta con Peña tuvo vaivenes en los cuatro años de macrismo. El exjefe de gabinete se apropió de la llegada al presidente y con eso incrementó su influencia a punto tal de ser un filtro inevitable para Macri o Vidal, hasta que el peso propio de la crisis y los errores cometidos en la campaña lo relegaron, pero sin perder del todo terreno. Ahora el Jefe de Gobierno le pasa factura.