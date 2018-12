Larreta reclamó al Congreso por la ley que agrava penas a barrabravas

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reclamó hoy al Congreso que avance en la modificación de leyes para tipificar hechos de violencia, ya que consideró que "quien tira una piedra o una botella claramente tiene voluntad de agredir".

El referente del PRO consideró que en el país debe haber "mano justa" y resaltó que eso "es hacer cumplir la ley".

En diálogo con Radio Mitre, el mandatario local señaló que "justamente ahora se está tratando la modificación de algunas leyes que son importantes", entre las que mencionó la iniciativa que busca tipificar la figura de barrabrava.

"En general, los delitos asociados al deporte son contravenciones: nadie queda preso nunca. El otro día agarramos, después de una investigación de la Policía de la Ciudad, al que tiró el botellazo que rompió el vidrio del micro de Boca. Estuvo preso dos días. Si tiró un botellazo a un micro, claramente tenía voluntad de agredir, de lastimar. Ése es el tipo de leyes que hay que cambiar", manifestó.

En esa línea, Larreta recordó también que los detenidos por los incidentes en inmediaciones del Congreso durante el debate del proyecto de Presupuesto quedaron libres rápidamente.

"Lo mismo con los muchos que agarramos que tiraron piedras en el Congreso el día de la votación del Presupuesto: ninguno quedó preso más de dos o tres horas, porque tirar una piedra no es un delito", indicó.

Ante ello, el jefe de Gobierno porteño destacó que "la nueva ley cambiaría ese tipo de contravenciones y las consideraría delito".

"Una cosa es que discutamos las penas, pero lo que no se puede discutir es que no sean delitos. Tirar una piedra o una botella es una clara vocación de lastimar", finalizó.

Adhesión al reglamento de Bullrich

“Vamos a adherir al reglamento de Nación y vamos a profundizarlo, pero también estamos trabajando para tener una legislación más clara en el uso de armas no letales”, indicó el jefe de Gobierno porteño.

Y recordó que en los incidentes durante la votación de la reforma previsional en el Congreso las fuerzas de seguridad no pudieron usar armas no letales "porque una legisladora puso un amparo, por lo cual la Policía de la Ciudad no pudo defenderse”.

De esta forma, Larreta se diferencia de María Eugenia Vidal quien rechazó adherir al protocolo que puso en marcha el Ministerio de Seguridad, aunque no precisó a partir de cuándo comenzará a regir en el ámbito de la Ciudad.