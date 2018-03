Larreta pidió que las clases empiecen

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también inauguró ayer las sesiones ordinarias de la Legislatura con un pedido a los gremios docentes para que "las clases empiecen a tiempo y los chicos no pierdan días por paro". En su discurso, el mandatario de la Ciudad resaltó su "compromiso" con la educación pública y destacó que "más de 10 mil maestros hicieron en el verano el primer curso de capacitación".

Ante los legisladores porteños, el referente del PRO destacó la "vocación inalterable de diálogo" de su Gobierno y le pidió a los docentes que "las clases empiecen a tiempo", para que "los chicos no pierdan días por paros".

Acompañado por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, y la vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo, el jefe de Gobierno porteño también subrayó la creación de la Policía de la Ciudad y anticipó que "se van a incorporar 1.400 policías más este año". "Además, ya capacitamos a 7 mil y los 20 mil que pasaron a la Policía serán capacitados", indicó, al tiempo que celebró la iniciativa de instalar un "anillo de control" de vehículos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, impulsado de manera conjunta con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Por otra parte, definió como su principal objetivo "construir una Ciudad más integrada" y subrayó: "Queremos que la Ciudad sea una sola. Que no hablemos más de villas, sino de barrios".