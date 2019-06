Larreta insiste en dupla con Santilli y suma aliados sorpresa para la reelección

Alrededor de las 18, los apoderados legales del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica de Elisa Carrió; Confianza Pública, de Graciela Ocaña, y el Partido Demócratra, entre otros, presentaron ante la Justicia de la Ciudad el nuevo frente electoral que, alineado con la Casa Rosada, llevará por nombre "Juntos por el Cambio".

Con este sello, Horacio Rodríguez Larreta buscará renovar su mandato como Jefe de Gobierno y para ello quiere continuar con su actual mano derecha, Diego Santilli, como vicejefe.

Tras la sorpresa que provocó la invitación del senador peronista Miguel Ángel Pichetto para integrar como precandidato a vicepresidento la fórmula del oficialismo, el larretimo reafirmó que Santilli -de origen pejotista- debería seguir como vice y en la presidencia de la Legislatura.

Aunque la renovación no entusiasma al ex senador, y en su entorno no lo dan aún por confirmado, quien hoy funge como ministro encargado del área de Justicia y Seguridad es vital para Larreta. Santilli es la cara para toda negociación cotidiana con la oposición.

Invitado sorpresa

Otros partidso menores, de origen porteño, continuarán apoyando al PRO estas elecciones. A los partidos ya eclipsados por la figura de Larreta, se suma a último momento la incorporación del Partido Socialista, cuyo referente distrital es el legislador Roy Cortina.

Cortina fue el primero en lanzar su precandidatura a Jefe de Gobierno en abril, con claras señales de apoyo a Roberto Lavagna y críticas al PRO y a su líder político, por su política educativa y los números crecientes de marginalidad y pobreza. Sin embargo, la supervivencia política pudo más.

"Aceptamos la invitación del Jefe de Gobierno porque pensamos que lo que se está armando en la Ciudad en otras ofertas es inconsistente. Veníamos trabajando con el espacio de Lavagna, pero la verdad es que no nos entusiasma la fórmula con Urtubey, porque es un peronismo demasiado sesgado", dijo a este medio el socialista, quien desistió de competir fuera de una alianza. "Somos un partido con pocas chances de pelear solos, y sería ilógico, ya que nadie hoy se presenta por fuera de una coalición", completó.

Cortina y el Socialismo porteño, de relación tirante con el espacio más relevante identificado con el gobernador santafesino Miguel Lifschitz, acompañó en 2015 la candidatura a Jefe de Gobierno de Martín Lousteau por el sello ECO, y en 2017 avaló su candidatura a diputado nacional por Evolución. Ahora, el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner encabezaría como candidato a senador la papeleta de Juntos por el Cambio, tras haber criticado en televisión a Cortina, sugiriendo que fue "comprado por un cargo indirecto" por Larreta.

Acá con alegría junto a los delegados del Congreso debatiendo y fijando la posición de la estrategia electoral del Partido Socialista para las próximas elecciones. pic.twitter.com/wYapRnJm6F — Roy Cortina (@DipRoyCortina) 8 de junio de 2019

Oposición abroquelada

En la otra vereda, el Partido Justicialista de la Ciudad, el kirchnerismo y otros espacios de centroizquierda avanzan en conversaciones para armar una lista de unidad opositora que aglutine a los espacios de los hoy formales precandidatos Mariano Recalde, legislador de la Ciudad; Victoria Donda, diputada nacional, y Matías Lammens,

Según pudo saber El Cronista, Donda está dispuesta a deponer su ambición a un cargo ejecutivo, en tanto la mayor discusión pasa por los requisitos que pone Lammens.

Recalde se afirma a sí mismo como propietario de un caudal de votos que no junta Donda ni Lammens, cuyo salto a la política viene tejiéndose hace meses. Aunque podría bajar su pretensión por la banca de senador.

Entretanto, el flamante espacio "Consenso Federal 2030", de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, no contaba con candidato claro, aunque estaba en diálogo con el economista Matías Tombolini, que llegó a la política de Sergio Massa, pero tendría sus reparos de ver al tigrense alineado con el kirchnerismo.

La Izquierda, en tanto, también jugó por la unidad y llevará al dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, como su precandidato para el distrito.