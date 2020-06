Larreta ganó la pulseada de los runners y ahora piensa en las próximas flexibilizaciones

Horacio Rodríguez Larreta logró imponer su voluntad de no dar marcha atrás con la habilitación para que los porteños realicen actividad física, pese a las insistencias mediáticas y a puertas privadas del Gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires. A modo de concesión a Alberto Fernández y Axel Kicillof y en pos de descomprimir las aglomeraciones amplió el margen de horario permitido para dichas actividades, en una jugada que además beneficiará a los vecinos que hacen uso de este permiso.

La batalla de los runners quedó de esta manera zanjada. A diez días de haberse dado la luz verde para habilitar a los corredores, caminantes y ciclistas, el jefe de Gobierno se volcó a los medios en sendas entrevistas para dar cuenta de su triunfo. “Hay evidencias que muestran que el riesgo de contagio es mucho mayor en lugares cerrados y por eso tomamos algunas medidas. El ejercicio físico es parte de la salud integral de la gente”, afirmó en declaraciones a CNN Radio.

Los nuevos horarios para realizar actividad física, desde mañana, serán de 19 a 9. En tanto, se dispuso que lo podrán realizar los días pares aquellas personas cuyo DNI finalice en número par y los días impares para los DNI impares. El resto de las medidas, como no ser más de dos personas y el corte de calles aledañas a espacios verdes para fomentar el distanciamiento, se mantienen igual.

En la Ciudad de Buenos Aires todo eventual aumento de casos es justificado por una mayor cantidad de testeos realizados. Hace 15 días comenzaron a realizarse en barrios donde la curva se muestra en ascenso. Ya pasó el camión de DetectAR por Balvanera, Flores y La Boca, en tanto que esta semana le toca a Constitución, Barracas y Almagro. Confían en este método porque consideran que les dio buenos resultados en el Barrio 31. “Gracias al operativo de testeo que se hizo junto al Gobierno nacional, la tasa de contagios bajó (en la 31) desde un pico de 2,6 a 0,6”, explican los voceros del ministerio de Salud porteño días atrás.

Mientras se libraba la batalla de los runners, en el ministerio de Desarrollo Económico y Productivo porteño, el organismo encargado de analizar qué actividades y comercios pueden comenzar a reabrir, continúan recibiendo a las cámaras representantes. Según confiaron a este diario fuentes con acceso a las mesas de negociación la posibilidad de que vuelvan a abrir las peluquerías ya no se encuentra tan lejos. “Va a ser fundamental cómo se desempeñe la curva de contagios en estos días”, sostienen mientras analizan el protocolo que presentaron. Los shoppings también piden poder volver reabrir.

Cuáles son las 24 actividades esenciales cuyos trabajadores podrán usar transporte público "Los que deberán renovar el permiso son los trabajadores exceptuados, es decir, los que se fueron habilitando durante la cuarentena , y no al principio" , explicó el ministro de Transporte, Mario Meoni sobre la situación en el AMBA.

A su vez, el ministro José Luis Giusti ya lleva varias reuniones con los representantes del sector de la construcción y las desarrolladoras de bienes raíces. Aunque hoy se permiten trabajos de demolición o excavación, más orientadas a evitar accidentes que a avanzar con las obras, el resto de las actividades de este sector aún esta lejos de regresar a su ritmo habitual.

El principal escollo que encuentra es la cantidad de trabajadores que se movilizan desde el conurbano hacia sus puestos. Desde las empresas proponen traslados en transporte privado, pero aún no logran convencer a la Ciudad. “Horacio no quiere que se mueva nadie; el transporte privado no garantiza que no vaya a haber transmisión del virus”, confiaron a El Cronista.

Este mediodía, Rodríguez Larreta realizó declaraciones en ese sentido. Afirmó que la Ciudad “en términos de casos está estabilizada, pero en un rango alto. La movilidad de gente en el área metropolitana viene en aumento. Eso nos prende una alerta: esto supone más gente viajando en transporte público”.