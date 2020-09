Larreta evita confrontar, pero se evalúa recurrir a la Justicia

"En un momento de tanta angustia para los bonaerenses, reafirmo mi convicción de que el conflicto de la Policía debe solucionarse por vías institucionales. Mañana me voy a referir al anuncio del Presidente".

Fiel a su estilo, apenas pasadas las 22 de un miércoles intenso, Horacio Rodríguez Larreta graficó, sin hacerlo explícitamente, cuál es su postura en tiempos de cuarentena, reclamos paritarios con trasfondos que activan la alarma de toda la clase política y sorpresivos anuncios de quita de coparticipación a la Ciudad que él representa como jefe de Gobierno.

Una vez más, Larreta miró al costado, tomó aire y se dio un día más para opinar sobre una disputa que viene siendo larga y que, tras un impasse por la pandemia de Covid-19, se reavivó en el último mes. Hoy se sabrá cuál es la postura de él y de su equipo sobre la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad, lo que implica una pérdida de recursos para su gestión de alrededor de $ 35.000 millones anuales.

Que el principal referente opositor con cargo de la actualidad no se haya expresado no implica que en Parque Patricios no existan desde anoche opiniones comunes sobre la decisión sorpresiva -o no tanto- que comunicó Alberto Fernández desde Olivos.

Algunas reflexiones que surgieron en off the record fueron, por ejemplo, que "es mentira que el Presidente dialoga", al plantear que "desde marzo no se hablaba de coparticipación". Y remarcaron que desde Nación se avisó sobre el contenido del anuncio cinco minutos antes de que salgan al aire, el mismo día en que Rodríguez Larreta lo respaldó a través de las redes ante el conflicto por la seguridad. Sostuvieron, desde la Ciudad, que Fernández "eligió dividir a los argentinos".

Según pudo saber El Cronista, desde la Ciudad se evalúa recurrir a la Justicia para reclamar por la quita, que se viene anunciando desde principio de año y que en la prepandemia era el tema central del debate político. Entienden, en el ámbito porteño, que de presentar un amparo las chances de que se valide el reclamo son grandes, en una discusión que podría llegar hasta la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, aseguran, es una decisión que no está tomada, pero que se analiza, como otras opciones que se manejan.

La conferencia de Rodríguez Larreta será hoy por la tarde, en la sede del gobierno porteño de la calle Uspallata. El alcalde fue claro hace dos semanas, cuando respondió a críticas de Alberto por la "opulencia de la Ciudad". "Si hay diferencias y desigualdad con la capital debemos buscar que ese desarrollo llegue a toda la Argentina, hay que igualar para arriba", dijo el jefe de Gobierno, que viene manteniendo un diálogo sólido con Fernández, así como también con Axel Kicillof, desde que comenzó la pandemia.