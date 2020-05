Larreta esquivó críticas sobre la última conferencia de prensa: "Estoy enfocado 100% en lo sanitario"

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires conversó con Marcelo Longobardi en “Cada Mañana”, por Radio Mitre. Horacio Rodríguez Larreta habló sobre las medidas que se aplicaron en la nueva etapa ante el crecimiento de casos por coronavirus y esquivó las críticas sobre la última conferencia de prensa.

Al hueso, lo primero que le dijo el periodista fue: "Lo del sábado fue algo muy desafortunado en el sentido político. Dio la impresión que fue un acto más político que sanitario". Rodríguez Larreta contestó muy serio: "Yo no realicé ningún comentario político. Creo que es un momento para estar enfocado 100% en lo sanitario".

Al respecto, siguió: Hace dos meses que no hago comentarios políticos. Repasamos todas las decisiones sanitarias que tomamos. El sábado me circunscribí a la nueva etapa en la que estamos. Y a la preocupación muy grande que tenemos por el aumento en los contagios".

Luego, evitó entrar en controversias con el Gobierno al disculpar el error en las filminas que presentó Alberto Fernández y volvió sobre la idea de que está enfocado en lo sanitario: "Entiendo que los números se corrigieron y se disculparon. En la Ciudad se quintuplicaron los casos".

“Hay una preocupación muy grande y es la que tenemos por el aumento de los casos”, reiteró el jefe de Gobierno.

Según el funcionario, lo importante es “la evolución y la tendencia de los casos nuevos día por día”. hay una evidencia clara de que hay una tendencia hacia arriba”.

En el informe diario del Gobierno porteño se indicó que el domingo 24 de mayo se confirmaron 461 nuevos casos de Covid-19, 131 pacientes recibieron el alta y hubo 8 fallecidos. Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 77 pacientes no residentes de CABA. Hasta el momento, los casos totales confirmados y hospitalizados en CABA ascienden a 6660 (5532 residentes y 1128 no residentes).

El número de casos sospechosos en estudio son 11925. Estos son casos que cumplen con los criterios de “caso sospechoso”, definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y que están siendo estudiados mediante análisis en el Instituto Malbrán.

Rodríguez Larreta aclaró que hay “tres clases de casos“. “Hay gente que va al hospital; gente que llama al 147 y va el SAME a buscarlos y tercero, los que surgen de los testeos. El aumento de los testeos se realizó en los barrios vulnerables, pero también esta aumentando en el resto de la ciudad, no solo por los testeos”.

Larreta destacó que en la Ciudad no hay nadie que no use barbijos, resaltó que “la salida con los chicos se cumplió” y afirmó que “mantenemos esa posibilidad porque confiamos en la gente. Mantuvieron la distancia y las restricciones”.

La Ciudad dio marcha atrás con la apertura de comercios donde pueda haber aglomeración de gente.

En un acto por el 25 de Mayo

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, asumió hoy que "los contagios están creciendo en toda la ciudad", al referirse a la pandemia de coronavirus y agregó que están "aumentando la cantidad de testeos en la ciudad" y que se abrirá "el mayor centro de aislamiento" de CABA en el complejo Costa Salguero.

Así lo expresó al encabezar el tradicional acto de izamiento de la bandera nacional en la celebración del 25 de Mayo, en su 210 aniversario.