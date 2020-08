Larreta dijo estar "para un proyecto nacional" y destacó que con Vidal "son lo mismo"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que está "para un proyecto nacional", al referirse a su futuro electoral, y aclaró que trabaja para que "Juntos por el Cambio vuelva al gobierno", ya que ese espacio tiene "un proyecto para ganar".

"Yo estoy para jugar, estoy para ayudar, para transmitir la experiencia de la Ciudad a la Provincia. Estoy para un proyecto nacional", enfatizó Rodríguez Larreta durante una charla virtual con integrantes de la Mesa Política de Juntos por el Cambio en el partido bonaerense de La Matanza, que encabeza el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro.

En ese marco, el jefe de Gobierno porteño resaltó: "Trabajo para que Juntos por el Cambio vuelva al gobierno. A partir de eso, la gente decidirá. Tengo vocación, desde hace años, pero lo importante es que volvamos, no que yo llegue. Y es ahora".

"Es importante hacer una buena elección el año que viene, no hay que esperar hasta el 23", destacó el mandatario porteño, al referirse a los comicios legislativos que se realizarán en 2021.

Al respecto, el dirigente del PRO afirmó que tienen "un proyecto para ganar", y arengó a los militantes: "Tenemos que ganar en La Matanza, no alcanza con hacer una buena elección. Es esencial el trabajo en la calle, estar con la gente todos los días".

"Los medios tienen su rol. Las redes son muy importantes y tenemos bien desarrollado los equipos para comunicarnos, pero nada reemplaza al contacto directo con las personas, y vale doble si se hace fuera de los tiempos electorales", explicó durante el encuentro virtual realizado este jueves.

Respecto de su relación con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal explicó: "No somos socios, porque las sociedades pueden romperse y nuestra relación no. María Eugenia y yo somos lo mismo".

"La única manera de que Argentina salga adelante es terminar con las antinomias y poder tener un consenso más amplio. Hace 100 años que no se puede en el país, siempre se pelean unos con otros", manifestó.

Por último, Rodríguez Larreta rescató la necesidad de "valorar la unidad", pero detalló: "Si todos pensamos lo mismo, seremos pocos. Tenemos que saber administrar las diferencias, ser tolerantes, flexibles. Lo que no quiere decir dejar de lado nuestros valores".

"Como cuando ahora vemos que se pretende hacer una reforma apresurada de la Justicia, modificar la Corte. En eso no hay", sentenció.