Larreta deja atrás la polémica con Alberto por PAMI y avanza hacia otra fase de reaperturas

La Ciudad de Buenos Aires encara el próximo lunes una nueva semana clave, en la que comenzará a analizar con mayor precisión la situación epidemiológica con el objetivo de pasar a la fase 2 del plan de reaperturas trazado hace un mes. El objetivo de Horacio Rodríguez Larreta es continuar con habilitaciones de actividades y una mayor posibilidad de atención para los rubros que ya están funcionando en el distrito. Si en la anterior prórroga de cuarentena se inclinó por una pausa en su cronograma en solidaridad con la provincia de Buenos Aires, esta vez, respaldado por datos duros, seguiría adelante.

Los equipos técnicos porteños, bonaerenses y nacionales comenzarán la ronda de reuniones que concluirá, como siempre, con un encuentro entre Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y Alberto Fernández. El jefe de Gobierno cuenta a su favor con un número constante de nuevos casos en torno a los 1200 diarios. “La curva sigue amesetada, aunque con números altos, pero por ahora no hay ninguna situación de disparada”, reconocen fuentes porteñas.

“Mientras se mantenga este número de casos diarios vamos a seguir adelante con la fase 2”, afirmaron a El Cronista. Esta mañana, en conferencia de prensa, el ministro de Salud Fernán Quirós sostuvo que no se encuentran saturadas las camas de terapia intensiva de la Ciudad y vinculó el crecimiento de casos de los últimos días a una mayor cantidad de testeos realizados.

Con restricciones y protocolos, la mayoría de los comercios ya abrieron sus puertas. Según estimó la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fecoba) esta semana registraron un alza en su promedio de ventas: 35% en comparación con lo facturado antes de la pandemia. En la entidad lo vincularon al clima templado y a que se trató de la primera semana del mes.

La fase 2 traerá las mayores novedades en materia de recreación y bienestar social. El martes, durante su informe de gestión ante la Legislatura porteña, el jefe de Gabinete Felipe Miguel indicó que evalúan la demarcación de espacios en plazas y parques para que la gente pueda permanecer y no solo circular como hoy esta permitido. En esta etapa también esta prevista la actividad física no atada al DNI y la gastronomía al aire libre (sin servicio y no contempla almuerzos ni cenas).

“Estamos viendo sector por sector. Incluso, aunque no esta previsto en esta fase, estamos evaluando adelantar la apertura de los locales ubicados en la zona de trasbordo de Once y Retiro”, confió a este medio un funcionario que recibe a los representantes de todos los rubros para evaluar propuestas y protocolos sanitarios. Los shoppings por ahora continuarán cerrados.

Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta tendrán de telón de fondo la polémica desatada esta semana por los afiliados a PAMI de la Ciudad derivados a hospitales del Conurbano. Un comentario de la titular del organismo, Luana Volnovich, al programa Intratables el sábado pasado escaló hasta el Presidente, quien hizo referencia a la situación durante un acto el miércoles. Y aunque Quirós respondió en público – “Lo que hay que preguntarle al PAMI es por qué contrata en Ciudad y Conurbano y por qué su sistema está saturado. Dónde están las camas del PAMI contratadas es algo que el PAMI debe contestar"- por lo bajo en el ministerio de Salud porteño sostienen que no hay intenciones de hacer escalar el intercambio verbal. “No tenemos ánimos de confrontar en este contexto, donde tenemos que trabajar con PAMI”, afirman.