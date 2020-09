Horacio Rodríguez Larreta calificó la quita de coparticipación de "inconstitucional" y acudirá a la Corte Suprema

Veinticuatro horas después de que Alberto Fernández anunciara de forma sorpresiva que el Gobierno Nacional le quitará 1 punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para derivarlo a la Provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta calificó la medida de “inconstitucional” y confirmó que el distrito acudirá a la Corte Suprema para reclamar.

“La decisión que tomó el Gobierno Nacional es inconstitucional por eso vamos a ir a la Corte Suprema a defender con todos los recursos jurídicos que tengamos la autonomía y los derechos de la Ciudad. Hay mucha jurisprudencia que dice que una decisión así no se puede tomar de forma unilateral y mucho menos de un día para el otro”, lanzó el alcalde porteño en conferencia de prensa desde la sede del gobierno porteño en Parque Patricios.

El mensaje de Rodríguez Larreta se hizo esperar. Luego de una jornada en la que fueron los senadores y diputados de Juntos por el Cambio los que adelantaron los pasos a seguir por parte de la Ciudad, el jefe de Gobierno se expresó pasadas las 20 sobre la decisión que tomó ayer Fernández como respuesta al reclamo salarial de la Policía Bonaerense.

“Lamentablemente lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo, a lo que creo que la Argentina necesita. Se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado justo en el momento que el país más la necesita para solucionar un problema que nos preocupa, que es la inseguridad de la provincia de Buenos Aires, se eligió la división”, sostuvo.

Tras resaltar el trabajo en conjunto realizado con el Gobierno Nacional durante la pandemia de coronavirus, el apoyo que brindó durante las negociaciones por la reestructuración de la deuda, e incluso el repudio a la manifestación que se realizó ayer frente a la residencia de Olivos, Rodríguez Larreta dijo que se encontró “sorpresivamente con una medida improvisada, intempestiva, inconsulta que le saca fondos de coparticipación a la ciudad para destinarlos a la Provincia”.

Según había trascendido anoche, Fernández le había comunicado su decisión de rebajarle 1 punto la coparticipación a la Ciudad minutos antes de anunciarlo públicamente. Rodríguez Larreta confirmó esta versión - "El Presidente me mandó un mensaje un minuto antes de hacer el anuncio, no le contesté”- y recordó que la última vez que se había abordado el tema con la Nación había sido en marzo. “Tuve 26 reuniones desde entonces con el Gobierno Nacional, nunca mencionaron el tema, eso no es diálogo”.

“Es inadmisible, contradictoria que una medida de tal envergadura se tome unilateralmente afectando los recursos de una sola provincia. Lo que es más grave es que nos sacan fondos de un día para el otro en medio de la pandemia”, lanzó.

Según planteó el jefe de Gobierno, la Ciudad de Buenos Aires “aporta mucho más de lo que recibe”. Estimó que esa cifra se ubica en torno al 22% del Producto Bruto Nacional, “y recibe el 3,5% de coparticipación”.

Fuentes porteñas precisaron a El Cronista que la quita de coparticipación representaría unos $ 35.000 millones menos al año. “Representa la mitad de lo que teníamos presupuestado este año para todo el gasto en Seguridad, que son $ 71.000 millones”, explicaron.

Mensaje a los gobernadores

Sereno, escoltado por parte de su gabinete, senadores, diputados y legisladores de Vamos Juntos, Rodríguez Larreta usó su tono calmo y apaciguado para brindar su mensaje. Dijo que los argentinos “estamos acostumbrados a responder con peleas, más agresiones, politizando la situación, redoblando la apuesta” y que “ese camino no nos llevó a ningún lado”.

Además, envió un mensaje a los gobernadores, luego de que los mandatarios provinciales que responden al Frente de Todos emitiesen un comunicado esta tarde en respaldo a la decisión adoptada por el Gobierno Nacional. “Mañana le puede pasar a cualquier provincia, nuestra historia esta llena de decisiones y situaciones de discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional”, advirtió.