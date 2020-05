Larreta busca guiño del Gobierno para definir el futuro de la cuarentena porteña

En cuatro días vence la extensión de la cuarentena. Al parate económico ocasionado por el coronavirus se le suma la ansiedad de los que permanecen confinados hace casi cincuenta días. En este contexto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quirós, se encuentran reunidos con el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Petro, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. ¿El objetivo? Analizar cómo será la siguiente fase, para hacerle frente al coronavirus en uno de los distritos que registra mayores casos.

En el encuentro que se lleva adelante en el despacho de Cafiero, se espera que desde el gobierno porteño se proponga que la cuarentena continúe siendo estricta. Aunque, en los últimos días, ya se habló de la posible puesta en marcha de algunos rubros, como la construcción o los locales gastronómicos que cuentan con servicio take away.

La apertura porteña sería entonces de forma gradual y, para ello, se diseñarán una serie de protocolos. De todas maneras, cualquier tipo de apertura quedará sujeta a reverse. Es que, si los casos de contagios llegasen a dispararse, desde la Ciudad ya dan por descontado que darían marcha atrás.

Esto distaría entonces, de lo que ocurre en provincias como Jujuy, en donde hasta los restaurantes volverán a abrir sus puertas.

En el mientras tanto, el presidente Alberto Fernández, seguirá con la misma dinámica con la que viene trabajando, para avanzar en la siguiente fase de la cuarentena, que vence el domingo a la media noche: escuchar al comité de expertos, y consensuar con los gobernadores.