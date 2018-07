Larraín: "Si no hacés un esfuerzo fiscal a tiempo, el mercado te castiga"

El ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, toma una gaseosa light, en medio de la cumbre del G20, minutos antes de reunirse con el presidente Mauricio Macri. El funcionario resalta la relación cercana con la Casa Rosada y advierte, en diálogo con El Cronista, que debe tomar medidas económicas que "no son gratas, pero son necesarias". También se muestra preocupado por cómo la "guerra comercial" afectará a Chile y Argentina, en los precios de sus commodities: el cobre y la soja.

¿Cómo impactará aquí la guerra comercial?

Primero, la guerra comercial reduce el comercio y el crecimiento mundial. Segundo, mercados financieros con mayor volatilidad y mayor nerviosismo. En épocas como esta: el flight-to-quality. Así, se deprecian nuestras monedas. Las monedas de todos los países emergentes han estado bajo ataque. También nos pega en el mercado accionario. El mercado de bonos y el spread de riesgos de estas economías también aumentan. Un punto que nos pega en especial: a través del precio de los commodities. Como somos exportadores y dependemos de estas materias, nos pega fundamentalmente en el cobre y ustedes en la soja.

En ese contexto Argentina entra al programa del FMI que prevé más contracción económica y la inflación sube. ¿Tendrá resul tado este plan o el gobierno debería tomar otras medidas?

Creo que el gobierno argentino tiene un programa serio. Es un apoyo del FMI con un crédito de u$s 50.000 millones. No estamos hablando de pocos recursos... Lo necesario para controlar la inflación en este momento es la estabilidad del mercado cambiario. Eso es clave. Para controlar la inflación tenés que tener un tipo de cambio estable, luego de un período de turbulencia. Ahora hemos visto más estabilidad, esperamos que se mantenga y tengamos una situación más estable. Esto tiene que ir con una reducción del déficit fiscal. Yo miré el programa en términos de lo que se pide sobre reducción del déficit fiscal: 1,3 punto del PBI por año. Es un esfuerzo muy serio el que se le pide al país. Pero es un esfuerzo que a mi juicio es necesario en este momento.

¿Por qué?

Porque sino el mercado te castiga. No podés mantener un déficit fiscal permanente sobre 4,5 o 5 puntos del PBI. Es muy difícil de mantener eso. Esto es como una familia. No podés gastar mas que tu ingreso en forma permanente. Porque algún día no te van a querer seguir prestando y vas a tener que ajustarte mucho.

¿Se puede hacer eso sin la familia unida?

Este tipo de reformas no son gratas pero son necesarias. Es como decir: "Tengo una enfermedad y me tengo que operar. No es grato. Es necesario para que el país este bien o la persona este bien. A Argentina le llegó la hora de la verdad, después de años en que vivió más allá de sus medios. Porque lo que ha hecho este gobierno es un programa de ajuste desde que llegó. Ahora, el programa tiene distintas formas de gradualidad. El Gobierno está empeñado en ordenar la situación económica. Pero tiene en este momento el shock de la sequía que le quita 1,5 punto de crecimiento. Y tiene el shock de la turbulencia de los mercados financieros que depreciaron la moneda y generaron más inflación.