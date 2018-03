Largó la bicameral de PPP y los gobernadores buscan conseguir las obras

El Gobierno planteó como una solución a la escasez de recursos para llevar adelante las obras públicas la puesta en marcha de los contratos de Participación Público Privada (PPP), este sistema donde una parte se repaga con el producido y otra con bonos públicos.

En este punto, las provincias entienden que habrá en los próximos presupuestos fondos para pagar estos proyectos por lo que pretenden tener mayor peso en el reparto.

"Uno de los ejes principales de la bicameral será que vamos a trabajar por una distribución federal de los PPP", explicó a El Cronista el diputado Diego Bossio, del bloque Argentina Federal y presidente de la bicameral de PPP. "El ámbito de la comisión de Seguimiento de los Contratos de Participación Público Privada de Diputados impulsaremos una agenda que garantice el interés público de las obras y la utilización de insumos y componentes nacionales", agregó el legislador.

La vicepresidente quedó para el senador Pinedo por Cambiemos y en esa comisión también pisará fuerte el senador Pichetto, lo que demuestra la importancia que le están dando las provincias.

"El otro eje principal de la comisión será el control. Nosotros vamos a controlar que las obras que se lleven adelante bajo este sistema sean del interés del Estado", agregó Bossio.

Estos últimos dichos del legislador no son aleatorios. Como el sistema prevé el repago vía el productivo y con bonos del Estado, los gobernadores quieren que, además de que sea parejo el reparto, "no prime" el interés privado sobre el público.

Como la comisión no tiene capacidad de decisión sino que puede operar post operación, buscará controlar llamando a los funcionarios que estén relacionados. Así, para los próximos 15 días los legisladores preparan el llamado para que vaya a exponer del Subsecretario de Participación Público Privada José Luis Morea. Pero como todos los contratos van a ser firmados por los ministros de cada una de las carteras, también serán citados por Bossio, Pinedo y Pichetto.

Con respecto a la federalización de los contratos, desde varias provincias consultadas por este diario explicaron que "nuestros legisladores van presionar por el reparto. Entendemos que es algo que está verde y que va a ser difícil, pero vamos a dar la discusión porque necesitamos las obras", dijo el ministro de Hacienda de una de las provincias de peso.

El problema es que no todas las zonas del país son plausible de recibir este tipo de contratos ya que no cuentan con el suficiente mercado que sirva para repagarlo. "Si hacemos una ruta PPP en mi provincia, el valor de peaje que tendríamos que poner debido al tránsito que tiene sería exorbitante lo que lo haría prohibitivo", explicaba otro ministro de Economía. "Hay que encontrar una fórmula en donde no sólo la rentabilidad sea lo que pese en la decisión, más teniendo en cuenta que parte se pagan con bonos del Estado que son fondos que aportamos todos", agregó.

Por ahora, sólo avanzan la licitación vía PPP de corredores viales que lanzó Vialidad. Sin embargo, las dudas de los privados sobre cómo está armado el sistema de repago y el aviso de que las obras serán dos o tres veces más caras, modificó 15 días la apertura de ofertas