Lanzaron otra licitación para comprar el nuevo Tango 01

"Definitivamente, el Presidente no puede viajar más en vuelos comerciales". A cuatro días de la advertencia de la ministra de Patricia Bullrich, en el programa de Mirtha Legrand, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con base en Canadá, lanzó una segunda licitación elaboradora para la Casa Rosada para la compra del nuevo Tango 01. El timing de la alerta, basada en un informe de Casa Militar informado por el diario La Nación, no pareció casual, en épocas que desde el Gobierno pregona austeridad y hasta la compra de una palmera por $ 235 mil genera polémica.

Los oferentes tendrán tiempo hasta el próximo 13 de febrero las 16 (hora de Montreal) para presentar los aviones que serán evaluados por la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil): uno de ellos reemplazará, tal vez a mediados de año, al Boeing 757 que Carlos Menem compró en 1992 por u$s 67,5 millones, desprogramado en El Palomar desde la asunción de Mauricio Macri. Hoy espera su subasta en el Banco Ciudad, que se podría realizar en las próximas semanas, luego de bajar su tasación de u$s 2,5 a u$s 1,5 millones por falta de interés. "Dejarlo como el Air Force One (el avión presidencial de Estados Unidos. que es más antiguo) costaría u$s 20 millones", calculan fuentes aeronáuticas. Es un tercio de lo que podría abonarse por su reemplazo.

En el pliego no se reclaman tantos detalles de la aeronave pretendida. A diferencia de la anterior licitación en la OACI, organismo al que se recurrió para dotar de transparencia al proceso pero que fue dada de baja el año pasado con un escándalo que derivó incluso en un allanamiento a la ANAC del juez Claudio Bonadio por estar, según la denuncia, "digitada" por el CEO de Avianca, Carlos Colunga. Al final de aquella frustrada compra, habían quedado como posibles dos Boeing 737 (para 15 pasajeros), uno de u$s 48,9 millones y otro de u$s 54 millones. El tope que la Rosada estaba dispuesta a pagar era de u$s 65 millones (con la cotización de ayer, unos $ 1.225.250.000).

El Gobierno pide ahora una aeronave sin especificar la marca, sólo que sea "de largo alcance con configuración ejecutiva"; que no haya sido fabricada antes de 2002; y que aún tenga un 90% de su vida útil. Al igual que en el pliego cancelado, deberá ser pintado con los colores de Presidencia y depositado en Aeroparque.