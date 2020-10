Lanzan nuevas líneas de crédito productivo con tasa subsidiada

El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció líneas de financiamiento del BICE para inversión productiva, que tendrán hasta 7 años de plazo y una tasa máxima del 24% durante los primeros 24 meses, a partir del respaldo del FONDEP, y otra línea para impulsar la internacionalización pyme, con foco en la reactivación productiva, la generación de empleo y el ingreso de divisas.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz y el titular del BICE, José Ignacio de Mendiguren, durante una recorrida en la PyME Bandex, en el partido bonaerense de Avellaneda, junto al intendente Jorge Ferraresi.

"Hace un año la tasa de interés a la que debían financiarse las empresas era del 80, 90 o 100 por ciento anual. Obviamente ninguna empresa podía sobrevivir con semejante tasa de interés y cuando cae el financiamiento cae la producción, la inversión, se reduce el empleo y la economía entra en un período recesivo", apuntó Kulfas.

"Eso es lo que queremos revertir. Por eso estamos muy contentos de que el BICE haya recuperado su rol porque es un banco que está para financiar la producción de las PyMEs, de las industrias, y hoy con esta línea recupera ese rol histórico para el cual había sido creado y del cual se había desviado en los últimos años”, añadió el ministro.

“Es fundamental que estas pymes y muchas más aumenten su capacidad exportadora porque son la garantía de que tengamos los dólares genuinos que necesitamos y por eso es que las apoyamos tanto desde el financiamiento. Y además ésta trabaja con el reciclado de plásticos, en esta idea de la economía circular y de la economía verde que tanto avanzan en el mundo y que acá en Argentina tienen que fortalecerse”, concluyó.

La línea de BICE Inversión Productiva tendrá un monto total de $ 2000 millones, hasta 7 años de plazo y hasta dos de gracia. El FONDEP subsidará 12 puntos de tasa durante los primeros tres años, sobre la tasa Badlar Privada + 6 puntos. Asimismo se establece que en los primeros 24 meses la tasa final para las empresas no podrá superar el 24%.

Las empresas podrán pedir hasta $ 75 millones. Habrá un cupo del 15% del monto para el sector vitivinícola y un 20% para empresas lideradas por mujeres.

“Hoy lanzamos dos líneas de crédito que representan más que dos líneas de crédito. Son líneas que simbolizan por dónde vemos la salida de esta situación de crisis que vive el país a causa de la gestión anterior y la pandemia. La salida es invirtiendo a largo plazo, creciendo y produciendo más. La salida es exportando más y con más agregado de valor”, afirmó De Mendiguren.

También se presentó la línea BICE Internacionalización, con un cupo total de u$s 35 millones para créditos de prefinanciación de exportaciones con un plazo de hasta 6 meses.

Los primeros exportadores (o que no realizaron exportaciones en los últimos 3 años) podrán solicitar un monto de hasta u$s 200.000 y contará con tasa del 4%. En el caso de los exportadores frecuentes, podrán pedir hasta u$s 300.000, con una tasa del 4.5%.

Esta línea contará además con el respaldo de garantías de FOGAR, con un desembolso en una primera etapa de $ 250 millones, que permitirá acompañar en un 100% créditos por un total de $ 1000 millones en los casos de primeros exportadores o exportadores no frecuentes.

Las empresas solicitantes también podrán acceder a la línea a través del aval de Sociedades de Garantías Recíprocas o de Fondos de Garantías Provinciales.