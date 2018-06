Lanzan hoy créditos para pymes con tasas preferenciales

En línea con los anuncios realizados la semana pasada por parte del Banco Provincia para las pequeñas y medianas empresas, el Gobierno lanzará hoy medidas para que este segmento de empresas pueda acceder a créditos a tasas más convenientes, destinados a inversión y capital de trabajo. Las tasas del 40% imposibilitan el desarrollo de cualquier actividad, pero para las pymes el escenario es mucho más complejo, ya que se financian con descuento de cheques y giros en descubierto, por lo que con las tasas actuales se les hace inviable obtener fondeo para operar el día a día de la empresa.

La conferencia se hará a las 15.30 en el microcine del Palacio de Hacienda y contará con la participación del ministro de Producción, Francisco Cabrera; el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, y los presidentes del Banco Nación (BNA), Javier González Fraga, y del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Pablo García, informó la cartera productiva.

Si bien no trascendieron los detalles, no se esperan anuncios de créditos con tasas más bajas de las otorgadas por el Bapro, que oscilan entre el 20% y 25%. Financiar el capital de trabajo será uno de los ejes del anuncio, justamente por la imposibilidad que tienen hoy las pequeñas y medianas empresas de obtener financiamiento para los gastos corrientes. El contexto se agrava más en un contexto recesivo, ya que las ventas minoristas siguen en caída. Según la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), retrocedieron 4,8% durante mayo.

El anuncio de hoy tiene vital importancia para el sector productivo en momentos en que el Banco Central no evalúa modificar la tasa de referencia en el corto plazo. El comité de Política Monetaria anunció ayer que la mantendrá en 40% porque la inflación en junio se aceleró más de lo deseado. Ocurre que en mayo la devaluación casi llegó al 25%, por lo que el traslado a precios pass through comenzó a sentirse el mes pasado pero se mantendrá en junio. De hecho, muchos comerciantes advirtieron que comenzarían a aplicar las nuevas listas con aumentos entre mediados y fines de este mes.

El titular de la UIA, Miguel Acevedo, viene insistiendo en la necesidad de que el Gobierno baje las tasas para que los empresarios puedan trabajar y se mostró confiado en que el acuerdo con el FMI pueda lograr este cometido. Sin embargo, mientras que la suba de precios no cese y el pronóstico para fin de año es de una inflación del 30%, el Central no bajará las tasas.

Acevedo fue convocado para hoy a las 14 a la cartera de Producción para informarle sobre el anuncio que harán un rato más tarde junto con Mayer y los presidentes de los bancos.