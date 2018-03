Lanzan créditos a baja tasa para impulsar la exportación de las pymes

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) lanzará hoy una campaña destinada a otorgar créditos a pymes que quieran exportar a tasas muy por debajo de las de mercado. Según adelantó a El Cronista su titular, Pablo García, "Impulsa Comex" tendrá como objetivo promover las ventas al exterior de empresas, particularmente pequeñas y medianas, que hoy no pueden acceder a financiamiento por las altas tasas que existen o porque no califican según los mecanismos tradicionales de evaluación de los bancos.

–¿En qué consiste la campaña que van a lanzar?

–"Impulsa Comex" tiene dos beneficios: la tasa, ya que será fija en dólares de 1,5% a un plazo de hasta 210 días; y el mecanismo que creamos para calificar a las empresas. En lugar de hacerlo con el método tradicional de carpetas crediticias y exigiéndole mucha información a las firmas, creamos un sistema de scoring donde le vamos a pedir datos básicos del balance y la proyección de ventas, y en función de eso armar un conjunto de indicadores que nos permita calificar a las compañías automáticamente.

–¿Qué impulsó al banco a lanzar esta campaña?

–Queremos darle un empujón a todas las pymes que están listas para exportar. Es una campaña porque vence el 30 de junio. Apuntamos a empresas que ya están calificadas por el banco, pero también a nuevas. A las que no estén, nos comprometemos a calificarlas en no más de tres semanas. Nuestras líneas de prefinanciación de exportaciones están teniendo bastante demanda, pero con la que lanzamos hoy estamos bajando las tasas dos puntos aproximadamente (las existentes tienen una tasa en dólares de 3,5%). Podemos hacerlo porque a diferencia de todos los bancos, que se fondean con depósitos, nosotros lo hacemos con organismos internacionales de crédito.

–¿Cuál es el monto que prestarán?

–Vamos a empezar con una primera vuelta de u$s 250 millones, ya que la campaña vence el 30 de junio. Pero después vamos a ver si lo ampliamos, en función de la demanda. Estamos pensando en una operación promedio de entre u$s 1,5 y u$s 2 millones, pero habrá un máximo por empresa de u$s 5 millones.

–¿Perciben una merma en el interés de las empresas por tomar créditos ante la caída de la actividad económica?

–El año pasado, durante los dos primeros trimestres, estuvo planchado. Tuvimos una desaceleración muy fuerte de los desembolsos. Pero en el tercero empezamos a notar un aumento de los proyectos de inversión, con armado de carpetas, que comenzaron a concretarse hacia el último trimestre del año. Cerramos el 2016 con un aumento de 158% de los desembolsos. Este año siguen los préstamos para proyectos de inversión, en tanto que los destinados a exportaciones están comenzando a crecer, sobre todo los de empresas ligadas a economías regionales, sectores ligados al agro.

Arándanos en China

El Comité Argentino de Arándanos (ABC), que constituye más de 80% de las exportaciones de ese fruto en la Argentina, afirmó ayer que "la apertura de nuevos mercados forma parte de una política articulada entre Gobierno y productores". China, otros países asiáticos y parte de Europa están en una agenda común de consolidación del mercado de arándanos argentino, para ABC.

Como principal punto en la agenda del ABC para este año, confían en que se pueda lograr la firma del protocolo sanitario con la República Popular de China.