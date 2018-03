Lanata, sobre la detención de Báez: “Hay que estar alegre por lo que significa”

Jorge Lanata, quien denunció La ruta del dinero K desde su programa Periodismo Para Todos (PPT), habló sobre la detención del empresario kirchnerista, Lázaro Báez.

“Lo importante de ayer es que las cosas empiecen a tener sentido. Que todo empiece a ordenarse desde lo más básico. No es normal que hayamos visto a tipos contando plata en una cueva y a gente justificándolo”, dijo Lanata en radio Mitre.

En este sentido, agregó: “Hay que estar alegre por lo que esto significa”.

“Esta no es una discusión política, estamos hablando de una banda. Meter en cana a un tipo que tenía una cueva y lavaba plata no es ningún modelo. Acá hay una aplicación de la Justicia. No es todo lo mismo y eso es lo importante que pasó ayer”, señaló

Además, el periodista recordó y relató cómo empezó la investigación. “Todo empezó porque alguien me cuenta que en el casamiento de Fariña estaba custodiando el grupo GEOF. A partir de ahí empezamos a desarrollar la historia, que ayer tuvo un avance increíble con la detención de Lázaro”.

Por otro lado, aunque no se explayó sobre el tema, dijo que “no es menor ni normal que ayer Cristina se haya ido a dormir a la casa de Alicia”.