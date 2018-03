Lanata habló de su departamento en Miami: "Saqué un crédito a 30 años"

El periodista Jorge Lanata salió al cruce de las publicaciones sobre la compra de un departamento en Miami valuado en 2,5 millones de dólares.

"Pagué el 30% del valor y el resto pedí un préstamos a 30 años. Es plata blanca, si me lo quiero gastar en putas cocaína o juego me lo gasto porque me lo gané", aseguró ofuscado.

En diálogo con Radio Mitre, Lanata aseguró que desde hace años tiene una cuenta bancaria en Miami "que está decalarada en la AFIP".

"Si a alguien la AFIP investigó es a mí. Siempre tuve un acompañamiento generoso de la AFIP en toda mi vida, siempre me quisieron cagar", subrayó.

Sostuvo que quienes lo denuncian: "quieren desacreditar lo que digo" y bromeó "como si así (Julio) De Vido hubiese robado menos".

"Los que me acusan están del lado de los chorros", apuntó.