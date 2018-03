Lanata en Harvard: “Cristina tiene que estar presa”

Ante un auditorio colmado por unas 300 personas en la Universidad de Harvard, Jorge Lanata no dio vueltas: “Yo creo que Cristina (Kirchner) tiene que estar presa”.

En el auditorio del David Rockefeller Center for Latin American Studies , el periodista dio una conferencia sobre el futuro de la Argentina en la que hizo también un repaso de la historia reciente, en particular de la última década. Y puso en foco en la necesidad de que haya condenas por los casos de corrupción.

“Hay dos graves problemas en la Argentina que tienen que ver con la Justicia. Ahora estamos olvidando lo que pasó y si dejamos uno o dos meses más, se va a olvidar todo lo que pasó, como nos pasa siempre”, advirtió el hoy conductor de radio Mitre.

Según Lanata, el panorama es que “una de las décadas más corruptas en la Argentina” habrá pasado “como si nada”. “Y si no hay Justicia en la Argentina, si no se termina esta cosa de impunidad y no se puede cerrar la grieta, la Argentina no va a poder cambiar en los otros campos”, agregó.

“¿Por qué me preocupa lo de la Justicia ahora?”, preguntó y se respondió: “Porque dejé de escuchar que Cristina tiene que estar presa, y yo creo que Cristina tiene que estar presa”.

“Y creo que la gente a Macri lo votó por eso, por el estado de impunidad en que estábamos. Porque como estamos viendo la cosa, a lo mejor pasa algo con (el ex vicepresidente Amado) Boudou, lo dejan sin recreo, le ponen cinco amonestaciones”, bromeó a medias e insistió: “No se va a construir un país si no se hace Justicia en serio”.

Fuente: El Trece