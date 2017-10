Lanata a empresarios: “No puedo creer que gente con tanta plata sea cobarde”

El periodista Jorge Lanata expuso esta tarde en el marco del 53° Coloquio de IDEA que se lleva a cabo en Mar del Plata donde consideró que los cambios “llevan tiempo” y reprochó a los empresarios haber sido “cobardes” durante el kirchnerismo por no denunciar hechos de intimidación.

Lanata expuso sobre historia argentina y luego respondió preguntas de los empresarios, quienes lo interrogaron acerca del futuro del país, entre otros temas. En uno de los intercambios más picantes, el periodista le recriminó a los empresarios su falta de acción durante el kirchnerismo ante hechos como las intimidaciones del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, en las asambleas de Papel Prensa.

“No puedo creer que gente que tenga tanta plata sea tan cobarde”, lanzó el comunicador social ante un auditorio repleto de hombres de negocios y luego de que uno de ellos le preguntase qué les pediría para transformar al país.

“Lo que les recrimino a los empresarios es que no puede ser que sean un grupo social y político importante y no hayan tenido representación. Es una vergüenza que no la hayan tenido durante el kirchenrismo. No se si tomaron cuenta lo que vivimos los último 12 años”, lanzó.

A su vez, se preguntó: “Los que más se lo bancaron, ¿para qué? ¿por cuántos palos lo hicieron?”, “Se dan cuenta que son unos imbéciles si lo hicieron por eso”, continuó.

En la misma línea, sostuvo que durante el kirchnerismo “hicieron falta los empresarios”. “Hacía falta gente que hablara, que no pensara en ganar 5, 10 o 500 palos más”, afirmó.

Quien salió al cruce de Lanata fue el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, quien dijo que hubo “excepciones” entre los empresarios dando a entender que sí demostraron sus diferencias con el último gobierno. “Pero había momentos en que había que plantarse”, le respondió el periodista.