Lammens pidió "extremar los cuidados" para que pueda haber temporada de verano

El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, insistió en la necesidad de "extremar los cuidados para que podamos seguir teniendo temporada de verano" y ratificó que no es la intención del Gobierno nacional "suspenderla" ya que representa una importante reactivación económica para la industria del turismo. "Tenemos que extremar los cuidados para que podamos seguir teniendo temporada", dijo el ministro esta mañana en declaraciones a radio Mitre, en las que precisó que -según el reporte- hay un millón y medio de argentinos vacacionando en este momento en los distintos destinos del país.



Lammens participó el viernes de la conferencia de prensa, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, en la que se anunció la delegación a las provincias de la potestad de implementar restricciones en la circulación y actividad nocturna, para bajar la curva de contagios. "Estas medidas son para que no tengamos que suspender la temporada de verano que, para la economía nacional y regional, es muy importante por el movimiento y la generación de empleo que impulsa", dijo el titular de la cartera de Turismo.



En ese marco, agregó: "Nunca se pensó en suspender la temporada, no estamos imaginando esa alternativa, pero sí estamos tomando medidas, ya que no podemos permitir el incremento de casos y que se tire por la borda el esfuerzo de todo este tiempo". Para Lammens, con las nuevas medidas, "la semana próxima debería empezar a mostrar que los números se estabilizan y haya una baja de la curva" de contagios.

Anteriormente, Lammens dijo que "necesitamos que el turismo siga pero, para poder continuar con la temporada, los cuidados tienen que ser cada vez más estrictos". "Con la restricción de la nocturnidad, van a bajar considerablemente los contagios", dijo el ministro e insistió con que la situación epidemiológica "es distinta" en las distintas regiones del país, con lo cual las medidas restrictivas deben contemplar las particularidades. Y remarcó: "Tenemos la voluntad de poder completar la temporada de verano hasta marzo. Justamente, estamos tomando estas medidas para no tener que suspender la temporada, que sería un golpe durísimo para la industria".

El funcionario pidió a los gobernadores y las autoridades municipales que “refuercen los controles en torno a situaciones que hemos visto en los últimos días”, principalmente en la nocturnidad. Asimismo, afirmó que “suspender la temporada sería un golpe durísimo para la industria turística” y respaldó la aplicación de restricciones en la nocturnidad para “preservar el trabajo y la salud” de los operadores y trabajadores del sector.