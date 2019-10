Lammens descartó que Alberto piense cortarle fondos a la Ciudad

Sonriente, calmo y atento a los planteos de alumnos, comerciantes, vecinos y trabajadores, el candidato a jefe de Gobierno del Frente de Todos, Matías Lammens, cerró su campaña flanqueado por los demás compañeros de boleta con una recorrida de todo el día, que apenas tuvo un alto de 45 minutos para almorzar con Alberto Fernández, el postulante más votado para presidente en las PASO.

En ese encuentro, el ex jefe de gabinete aseguró a su ahijado político que no tiene previsto recortar los aportes nacionales a la Ciudad, tal como se especuló la semana pasada e incluso agitó el candidato a senador del oficialismo, Martín Lousteau. "Hablamos de los recursos y me insistió en que no tiene tal idea", insistió el candidato.

El presidente de San Lorenzo visitó el colegio Mariano Acosta, la confitería Las Violetas, el hospital Durand, la pizzería Guerrín y el espacio Multiteatro para recoger impresiones de la crisis económica en primera persona y asumir compromisos en caso de frustrar la reelección de Horacio Rodríguez Larreta.

"Estamos muy confiados en ir a ballottage, y los números que manejamos nos dan este escenario", confió a este diario Lammens, camino a Plaza Lavalle, frente a Tribunales, donde cerró su periplo.

En el espacio de confluencia para peronistas, kirchneristas y progresistas confían en que el esperado triunfo de Alberto en la Nación y Axel Kicillof en la provincia reconfigurará todo el escenario político y le dará más chances abrumar al oficialismo porteño. No obstante, Lammens también está preocupado por los coletazos en los mercados, y por eso espera "prudencia y responsabilidad" de parte del macrismo.