Lammens: “Las pymes de la Ciudad están abandonadas a la suerte del mercado”

En la distribuidora de vinos que fundó en 2003, al final de la jornada laboral y mientras atiende intermitentemente el teléfono para resolver asuntos que hacen a las cuentas del club que preside, San Lorenzo de Almagro, Matías Lammens recibe a El Cronista apenas días después de empezar formalmente la campaña.

Lammens confía en que el armado electoral que integran kirchneristas, peronistas, progresistas y otros militantes de centroizquierda obtendrá un resultado histórico en la Ciudad. Aunque reconoce la ventaja con la que corre Horacio Rodríguez Larreta en busca de su reelección.

¿El renunciamiento de CFK fue el punto de inflexión para entrar en la política?

La unción de Alberto y el corrimiento de Cristina colaboraron a "desengrietar" la política. Eso dio una perspectiva diferente y posibilitó la posibilidad de que otros perfiles se sumen al espacio, como Sergio Massa, Pino Solanas, Vicky Donda y yo. Está el kirchnerismo, pero ellos han sido generosos en el armado.

Sos empresario, como muchos en el oficialismo. ¿Qué te distingue de ellos?

Yo veo una gran insensibilidad del Gobierno de la Ciudad frente a los problemas de los porteños y de la clase media, sobre todo, porque la inflación le viene ganando al salario y mucha gente que estaba acostumbrada a cierta calidad de vida, ahora vive peor. La Ciudad tiene que abandonar la política municipalística y poner en marcha medidas anticíclicas porque cuenta con los recursos para hacerlo.

Yo no noto acompañamiento del Estado para los empresarios pyme. Soy nuevo en la política, pero sí conozco lo que es ser pyme y lo abandonado que estamos acá a la suerte del mercado, no solo por la ausencia de líneas de crédito, sino por lo que se nos exige. No hay una política de desarrollo económico.

¿Las exenciones impositivas a empresas fracasaron?

La "política de distritos" del PRO consistió en una exención impositiva, y nada más. Parque Patricios está mejor, pero las pymes de ven que el Distrito Tecnológico fue un gran negociado para las grandes empresas, que compraron tierra, se alocaron y así no pagan impuestos. Los que no pueden comprar, tienen que alquilar, y por el precio actual del metro cuadrado, les sale carísimo estar ahí. ¡Prefieren ir a Mataderos y pagar Ingresos Brutos!

A este Gobierno le falta empatía, y lo dijo Lousteau en 2017 cuando marcó que el PRO estaba más preocupado por mostrar obras que en solucionarle la vida a la gente. Pudieron hacer el Paseo del Bajo, que está muy bien, pero no pudieron hacer jardines maternales para que no haya 22.000 chicos de la ciudad más rica del país empiecen su escolaridad a tiempo.

¿Dónde estarán tus prioridades, de ser electo?

Es urgente crear una agencia de ciencia y técnica para ayudar a las pymes en la innovación tecnológica e industrial. También podría ayudar en soluciones urbanas. Por ley, la Ciudad debería gastar el 1% de su presupuesto en ciencia. Hay que mejorar la educación, siendo que hay colegios sin clase porque hay ratas en las aulas, pero también mejorando los programas. Hace menos de un año quisieron cerrar las nocturnas, donde los jóvenes van a terminar sus estudios.

¿Hoy se gasta mal la plata de la Ciudad?

En 2008, el presupuesto de Educación representaba el 25% del total de gastos del Gobierno y hoy es del 17%. La ideología de este espacio está marcada por la asignación presupuestaria, dónde prioriza y dónde no.

¿Cómo abordarías la salud, siempre cuestionada?

Hace muchos años que no se construyen hospitales nuevos: en la zona Sur hay pocas camas, no así en la zona norte; también faltan confirmar nombramientos y por eso hay médicos que van a trabajar .

¿Cómo "desengrietarías" el norte y el sur?

La mejor manera de integrar es igualar, y para igualar hay que invertir. Tenemos que definir políticas públicas e inversión para la zona más desfavorecida. En el sur, la desocupación es del 17%. Casi que duplica la media nacional. Allí los sindicatos están pidiéndole al Gobierno que pase la hora del desayuno a las 8 porque, si no, los chicos pasan hambre y no aprenden en la primera hora. Estamos hablando de dos ciudades diferentes.

¿Te sacarías una foto con Cristina?

Sí. No tengo problema en sacarme una foto con nadie. Sobre todo, con la gente que comparte mi espacio. Yo no soy kirchnerista ni antikirchnerista; tengo una relación equilibrada y formo parte de un espacio con voces polifónicas.

¿Cómo hay que gestionar la protesta social?

Yo coincidía con el Rodríguez Larreta de hace tres años, que no quería reprimir. No me gusta que se altere el orden público, pero antes de que eso ocurra, hay un montón de instancias de diálogo que no se están dando.

En 2015, Lousteau le dio pelea a Larreta. Hoy comparten boleta. ¿Podría ser tu futuro?

A mí me han ofrecido muchas veces ser candidato del PRO, y siempre he dicho que no.

¿Hubo ofertas para que no te presentes?

No, pero sí me buscaban para saber qué iba a hacer.

Marcelo Tinelli, cercano a vos, ¿puede aportarle algo a la política?

Marcelo tiene una conexión impresionante con la gente. Le duele la injusticia, ver gente que la pasa mal. Dedicarse a la política es una decisión de vida, compleja, que a mí me costó mucho e implica resignar muchas cosas.

¿Lo ves cerca de tu espacio?

Es una pregunta para hacerle a él. Por lo que ha manifestado, creo que estaría más cerca de un espacio como el de Alberto.

¿Fernández va a ser electo presidente?

Sí. Tengo mucha confianza. La gente quiere que esto se termine, porque la está pasando mal. Hay que ir a los datos duros, ¡y los datos duros, son durísimos! La desocupación está en dos dígitos, la pobreza en 35%, uno de cada dos chicos es pobre, y la deuda me preocupa mucho.