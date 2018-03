Lagomarsino: "Me gustaría verle la cara a Arroyo Salgado"

El técnico informático y ex colaborador de Alberto Nisman, Diego Lagomarsino, aseguró que le "gustaría verle la cara" a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa del fiscal fallecido, para que puedan "entenderse".

Luego de que el fiscal Ricardo Sáenz considerara ante la Cámara del Crimen que a Nisman lo asesinaron, Lagomarsino volvió a rechazar haber participado en un hecho de esas características y resaltó ante los medios: "Si él llegó a esa conclusión supongo que tendrá motivos para decir lo que dice". En el marco de la muerte de Nisman, el técnico informático es investigado por haberle entregado el arma de la que salió el disparo que terminó con la vida del ex fiscal, algo que él mismo dijo haber hecho por pedido de su ex jefe. En declaraciones al canal América, Lagomarsino sostuvo que "está probado que yo no fui y si no está determinado, se terminará de probar".