Lagarde: "Celebramos las medidas anunciadas por Macri"

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, encabezó esta tarde una conferencia de prensa para presentar los detalles del acuerdo firmado con la Argentina y ratificado este mediodía por el board del organismo.

El directorio del FMI aprobó una línea stand by de financiamiento por u$s 50.000 millones para Argentina y desembolsará de inmediato de u$s 15.000 millones que servirían para calmar la turbulencia del dólar.

La titular del FMI se refirió al cambio de conducción en el Banco Central, registrado después de que el organismo cerrara los lineamientos del acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri. "Cuando suceden ese tipo de situaciones, lo que necesitamos hacer en el FMI es garantizar que lo que fue negociado antes cuente con el apoyo pleno del nuevo jefe o líder que esté a cargo de las políticas", apuntó.

Y agregó que tanto el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, como el encargado de las relaciones con la Argentina, Roberto Cardarelli, y ella misma tuvieron "esas conversaciones con el nuevo presidente (del Banco Central) Luis Caputo", reemplazante de Federico Sturzenegger, para asegurarse de que "avale las políticas del programa".

"Nos basamos en las políticas y recomendaciones que se negociaron", inistió.

Entre otros puntos, Lagarde mencionó el segundo punto del acuerdo, el de reducir la la inflación. "Sabemos que en general afecta a sectores más vulnerables de la sociedad", apuntó. Y afirmó que el proceso de desinflación "se logrará a través de un Banco Central independiente con metas (de inflación) realistas y un tipo de cambio determinado por el mercado y flexible", tal como establece el momerandum que firmó el Gobierno con el FMI.