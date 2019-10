Lacunza, sobre lo que pueda pasar post Elecciones: “Estamos preparados para cualquier escenario”

El ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, votó este domingo pasado el mediodía y aseguró que el Gobierno está “preparado para cualquier escenario”, en relación a lo que pueda pasar con la económica luego de que se conozca el resultado de las elecciones presidenciales.

“Estamos todos votando, me parece prematuro, pero estamos preparados para cualquier escenario, lo importante en este momento es que cada ciudadano ejerza su derecho y su deber”, opinó, y contó que luego irá al búnker de Juntos por el Cambio.

“Es importante ver el entusiasmo de todo un pueblo que en estos 36 años que tenemos de democracia no perdemos las ganas y a pesar de que no hemos conseguido el bienestar que todos queremos, nadie duda de que votamos cada dos años”, dijo en diálogo con prensa.

“Tenemos que destacar (el voto) como un activo, como un avance de esta sociedad, que hace 37 años no era tan obvio”, agregó.

No subestimemos el valor que tenemos como argentinos desde hace más de tres décadas. No anticipemos conclusiones, no hay que ser ansiosos”, concluyó.