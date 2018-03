Lacunza, sobre el conflicto docente: "Por ahora no tiene salida"

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, dijo hoy, en referencia al conflicto docente, que "por ahora la negociación no tiene salida" y reconoció que "históricamente los salarios fueron bajos".

"Por ahora la negociación no tiene salida. La gobernadora nos dió la indicación de no claudicar", indicó el funcionario de María Eugenia Vidal y manifestó que para la administración bonaerense "las medidas de fuerza tienen que ser un caso de último recurso, no de primera instancia como ahora".

Lacunza sostuvo en diálogo con Radio Nacional que "las causales del paro van migrando" y que por eso consideran que el gremio pone "excusas mutantes" para sostener la medida de fuerza.

"No está en nuestra mesa de trabajo hacer el aumento por decreto. Apostamos a encontrar un acuerdo por consenso", dijo el funcionario.

"No sé si importa quién tiene razón. Terminan siendo banderas que flamean de la boca para afuera pero la verdad que el contrato social está quebrado", consideró.

El funcionario, que detalló que la adhesión al paro llega al 30% hoy en las aulas bonaerenses, dijo que "hay dos tipos de rehenes: los chicos y algunos maestros que no quieren adherir". "Van a cobrar con el descuento", advirtió.

"Los salarios históricamente son bajos. Escarbamos en el presupuesto provincial. Bajando el ausentismo podemos liberar recursos", indicó, y señaló que "el salario promedio para un docente que ingresa va a pasar a 23.000 pesos".