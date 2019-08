Lacunza pidió a la oposición prudencia y acompañamiento

El ministro de Hacienda Hernán Lacunza comenzó su exposición en donde anunció medidas para el mercado con un discurso en donde apuntó directo al "comportamiento" de la oposición pidiendo prudencia y colaboración.

El ministro explicó que la orden que recibió de Mauricio Macri de cuidar a los argentinos implicaba, en términos "prácticos", "que no suban más el dólar y la inflación, ya muy elevados, porque erosionan los ingresos y los ahorros de los argentinos, en especial de las familias de ingresos medios y bajos, que tienen menos herramientas para protegerse".

Pero Lacunza apuntó que el gobierno "solo no puede" y apuntó a oposición al señalar que todas las fuerzas políticas "queremos ganar las elecciones" pero que eso "no es excusa para poner en riesgo el bienestar de los argentinos. Tenemos que coincidir en preservar la estabilidad como un objetivo prioritario, no negociable, no subordinado a ningún interés partidario. Ni siquiera en campaña".

El ex ministro provincial aprovechó para criticar la actitud de la oposición, para pedir "prudencia" a los actores políticos y no buscar soluciones mesiánicas ni "culpables en los gobiernos anteriores, presentes ni futuros". Pero ese pedido de prudencia fue la previa a señalar que en el proceso electoral "los equipos de los candidatos en campaña también pasan a formar parte del sistema. Porque sus opiniones, promesas, proyectos, discursos, tweets, conferencias, dan señales sobre el futuro".

A partir de esto, y luego de los mensajes a los candidatos que compiten en las elecciones presidenciales y sus equipos técnicos con el fin contener declaraciones y rumores, Lacunza volvió a tender un puente con lo oposición al señalar que "ningún Gobierno puede solo. Sin vocaciones totalitarias, ni siquiera debería intentarlo. Más aun durante un proceso electoral. Necesitamos la concurrencia de todas las fuerzas políticas para garantizar la estabilidad. Si la oposición no quiere, el Gobierno no va a poder".

A partir de esto, dijo que empezará nuevamente una ronda de encuentros (comienzan hoy a las 8 de la mañana) con los equipos de la oposición, a quienes hizo referencia al momento de señalar que tomaron sus "recomendaciones" para iniciar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para renegociar los plazos de pago.

Por último, el ministro Lacunza dijo que la instrucción del presidente Macri fue que resolvamos "el problema de corto plazo para garantizar la estabilidad electoral; pero también el de mediano y largo plazo, para no dejarle "un problema al que sigue", sea él mismo u otro candidato".