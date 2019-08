Lacunza pasó el primer test: abrió diálogos, ratificó metas fiscales y pudo estabilizar el dólar

El flamante ministro de Hacienda y Energía, Hernán Lacunza, ratificó el programa de metas fiscales que el gobierno de Mauricio Macri acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), informó que julio arrojó un nuevo superávit en las cuentas públicas y que este mes también seguirá en ese camino.

En su primera conferencia de prensa como funcionario nacional y junto a su equipo de funcionarios, Lacunza indicó que ya se comunicó con funcionarios del Fondo, y señaló que en los próximos días llegará la misión del organismo para realizar la quinta revisión del acuerdo stand-by por u$s 57.000 millones.

El ministro enfatizó que julio cerró con superávit fiscal primario de $ 4293 millones, con ingresos con alza intreranual de 61,6% y gastos 11 puntos porcentuales por debajo: 50,5%. Julio de 2018 había arrojado un déficit de $ 14.280 millones.

De acuerdo con la planilla distribuida en Hacienda, los intereses quedaron en el séptimo mes del año en $ 82.160 millones, un crecimiento de 70,8%. El resultado financiero de julio arrohó un rojo de 77.867 millones, un alza de 24,8%.

Lacunza anticipó que agosto también lograría un resultado positivo: "Ya tenemos dos tercios de transcurrido el mes podemos anticipar que tendremos también superávit fiscal".

Esta tendencia, explicó el ministro, permitiría sobrecumplir la meta fiscal del tercer trimestre (en curso) en casi $ 21.000 millones.

Luego de enfatizar que el programa fiscal seguirá en marcha, Lacunza indicó que las medidas de alivio anunciadas la semana pasada tienen un costo fiscal de $ 59.986 millones.

Y se estima que, por efecto de la devaluación, se de una mayor recaudación, proyectada en $ 54.841 millones, por lo que el "bache" está en $ 5146 millones.

El funcionario, además, anticipó que en los próximos días se reunirá con los referentes económicos "de todos los espacios políticos" que participarán de las elecciones generales del 27 de octubre.

Esa decisión se vincula a que el proceso electoral "no es indiferente a la estabilidad cambiaria y a la de los precios".

"Los mercados prestan más atención al futuro que al presente, y a veces más importante de lo que pueda hacer el Gobierno, es lo que puede estar diciendo la oposición", indicó el ministro.

En su primera conferencia, Lacunza contó con la presencia de sus familiares directos y, además, presentó a su equipo de colaboradores, quienes estuvieron junto a él durante su exposición.

Así nombró a Sebastián Katz, nuevo secretario de Política Económica; Hugo Medina, secretario Legal y Administrativo; Rodrigo Pena continuará como secretario de Hacienda; Santiago Bausili seguirá como secretario de Finanzas y Gustavo Lopetegui, como secretario de Energía.

También, formará parte del gabinete la economista Milagros Gismondi, quien acompañó a Lacunza en la provincia bonaerense.

Diálogo con la oposición

Apenas unas horas después de haber desembarcado en su despacho del Ministerio de Hacienda, Hernán Lacunza puso en marcha una ronda de encuentros con los referentes económicos de la oposición, una instancia de diálogo cuya apertura había sido acordada un día antes durante una nueva conversación telefónica entre el presidente Mauricio Macri y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Como parte de esas gestiones, en la búsqueda de acercar posiciones y establecer consensos para intentar llevar tranquilidad a los mercados, Lacunza se reunió ayer con los representantes de Roberto Lavagna, en tanto que esta tarde se verá con el equipo económico que asesora al candidato más votado en las PASO.

"Hablamos de que la prioridad es estabilizar el tipo de cambio, y despejar todo tipo de incertidumbres. Hablamos sobre cómo dar instrumentos para movilizar la economía", afirmó Marco Lavagna, quien encabezó la delegación que envió su padre al encuentro en Hacienda. La comitiva de Consenso Federal también estuvo integrada por el economista Leonardo Madcur. Tras considerar como "una medida acertada" la decisión de Lacunza de abrir un canal de diálogo con los referentes opositores, el diputado e hijo del ex ministro de Economía insistió en la necesidad de sentarse a renegociar el acuerdo con el FMI que, según dijo, "se cayó por los incumplimientos que se han tenido", y reclamó que se debe discutir con el organismo internacional bajo la lógica de "cómo lograr más margen de maniobra" para la próxima administración que asumirá el 10 de diciembre. "Hay que darle más previsibilidad y margen al próximo gobierno", remarcó al respecto.

Voceros oficiales, a su vez, destacaron que durante el encuentro con los referentes de Lavagna "coincidimos que la estabilidad es un objetivo superior para llevarle tranquilidad a las familias argentinas". En esa línea, Lacunza transmitió la necesidad de "bajar los niveles de volatilidad" del mercado cambiario y aseguró que el Banco Central "tiene los recursos" para ese propósito.

En tanto, el flamante titular de Hacienda tiene en agenda recibir hoy a los representantes de Alberto Fernández. Si bien formalmente no se confirmó quienes serán los economistas del sector que acudirán a la reunión, el propio Fernández confió que analizaba los nombres de Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen y Emmanuel Alvarez Agis, mientras que descartó que fuera a participar Matías Kulfas, porque se encuentra de viaje por su luna de miel. De todos modos, desde el entorno del candidato opositor anticiparon que asistirán a la cita para "escuchar a Lacunza, pero no llevan propuestas puntuales porque en eso Alberto (Fernández) fue muy claro cuando anunció que no cogobernaría porque sólo es un candidato a presidente".

Qué pasó con el dólar

Luego de un lunes negro en el que las acciones y bonos argentinos se derrumbaron y el riesgo país trepó fuerte hasta arañar los 2000 puntos el dólar se mantuvo casi quieto.

Los intentos de avance de la apertura, de 70 centavos en el MAE y de $ 1 en pantallas minoristas, fueron atacados con tres subastas de u$s 50 millones cada una que realizó el Central en contado con reservas propias.

Colocó u$s 50 millones, u$s 34 millones y u$s 28 millones sucesivamente, lo que arrojó al final del día venta de reservas por u$s 122 millons, a lo que se sumaron los u$s 60 millones que la autoridad monetaria coloca a diario por cuenta del Tesoro.

La semana pasada, el BCRA colocó u$s 503 millones en tres ruedas para frenar la fuerte corrida del dólar y marcaron las primeras intervenciones en la era Sandleris.

El dólar minorista cerró a $ 57 en las pantallas del Banco Nación (BNA), los mismos niveles del viernes pasado.

El dólar mayorista mostró un comportamiento similar y tras tocar un techo de $ 55,70, terminó a perforaba los $ 55 y se vendía a $ 54,75, 25 centavos menos.

El BCRA realizó tres subastas y colocó reservas por u$s 112 millones.

El volumen operado en el segmento de contado volvió a ser bajo, al alcanzar los u$s 544,029 millones, sin que se registraran operaciones en el segmento de futuros MAE.