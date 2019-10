Lacunza alerta que el giro del FMI no llegará este mes y admite que puede haber quita de deuda

"La Argentina debe recobrar el acceso a los mercados voluntarios de deuda", sostuvo Hernán Lacunza en la conferencia. Lo hizo tras una pregunta de El Cronista respecto de si la negociación del reperfilamiento iba a incluir quita o no.

El ministro había dicho, en su exposición de ayer en la que presentó los números fiscales y evolución de deuda pública, que el proceso de negociación del reperfilamiento debía tener dos condimentos: tenia que ser rápido y voluntario. Al ser consultado acerca de la posibilidad de incluir quita, respondió que "el resultado tiene que ver con la trayectoria fiscal: la negociación puede ser más hostil o amigable, según sea la trayectoria que se decida".

En ese punto, no descartó la posibilidad, que de hecho el mercado incorpora. No obstante, marcó que el problema actual "es de liquidez, no de solvencia".

Sobre los plazos, mencionó que debería ser rápido, aunque no urgente, en un período de unos 9 meses. "No hay tiempo que perder", definió. "Quien sea la autoridad de turno va a tener apoyo de estos funcionarios", reconociendo una posible derrota el 27 de octubre.

El ministro aseguró que la variación de la deuda es una sumatoria del déficit. "Hay que elegir entre un mayor ajuste o menor deuda", planteó. "Ese dilema no lo resuelve el Poder Ejecutivo. Es una interacción de fuerzas políticas", defendió.

En ese sentido, dijo que surge de la negociación con las provincias y también de los fallos judiciales. Lo mencionó a pocos días de las presentaciones en la Justicia desde las provincias y también de la decisión de la Corte Suprema sobre quién se debe hacer cargo de la disminución del IVA y de Ganancias, que implican mayores erogaciones para el Estado nacional.

Con el uso de promedios móviles para el PBI, luego de hacer un recorrido de la evolución nominal de la deuda y las reservas internacionales desde 2007, aseguró que actualmente está en 68% del producto y que, con mediciones alternativas (aunque no detalló cuáles), sería equivalente a un 75% del PBI.

"Es un buen punto de partida para empezar a negociar el reperfilamiento con los acreedores", señaló. De hecho, buscó resaltar que con organismos y el sector privado, la deuda está hoy en 43% del PBI, cifra que asciende a 47%, según las "mediciones alternativas" que mencionan.

Además, luego de que el Gobierno de Mauricio Macri emitiera un decreto de necesidad y urgencia (DNU) mediante el cual obliga a todo el sector público a tomar deuda de corto plazo (letras) emitida desde el Tesoro (que, reperfilamiento mediante, implica a veces tomar instrumentos que tienen un valor muy bajo), Lacunza defendió y dijo que "hay que mirar la película, no la foto", y comparó el monto nominal (en dólares) de la deuda intrasector público. "Ahora es menor que la que había en 2015 y también en 2017", justificó.

Sin desembolso esta semana

"No va a haber esta semana alguna definición sobre el desembolso", sostuvo el mnistro de Hacienda, Hernán Lacunza, en conferencia de prensa, cuando fue consultado sobre las reuniones que desde hoy van a mantener con el FMI en Washington.

El equipo económico (Sebastián Katz, Rodrigo Pena y Santiago Bausili) viajó anoche a EE.UU. para comenzar los contactos a nivel técnico con los funcionarios del FMI. Lacunza y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, participarán de la Asamblea Anual del organismo, desde el jueves. En tanto, el viernes se verá con la nueva titular del organismo, Kristalina Georgieva, y David Lipton, el número dos.

Cuando aún no hay novedades respecto de cuándo se concretará el sexto desembolso por u$s 5400 millones, Lacunza ayer descartó que hubiera novedades en los próximos días. "Es nuestra obligación allanar el camino para que quien gane las elecciones, pueda discutir la continuidad del programa", agregó. "Se realizará una reunión de seguimiento", resumió.

Luego de las acusaciones en el debate del domingo del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, el ministro retrucó: del FMI ingresaron u$s 45.000 millones y la deuda neta cayó u$s 10.000 millones, dijo. "No hay tal cosa como financiar fuga de capitales; no hay correlación posible", planteó

Acerca de las estimaciones del FMI sobre la Argentina (ver pág 6), Lacunza reconoció que son un "poco más negativas" que las esperadas por el Gobierno, pero evaluó que "no hay diferencias sustantivas" con el análisis oficial. "Creemos que una vez resuelta la incertidumbre política y financiera por el perfil de la deuda, se estaría en condiciones de retomar el crecimiento antes de mediados del año próximo", confió.