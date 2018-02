Lacunza: “No hay y no encontramos dinero para aumentarle a los docentes”

El ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, aseguró hoy que la provincia no cuenta con los fondos para dar un aumento a los docentes mayor al 15% que volvieron a rechazar ayer los gremios.

"No hay y no encontramos dinero para aumentar el ingreso a los docentes. No hay plata, podemos dar un premio de 500 pesos por mes de presentismo. La provincia tiene déficit fiscal”, remarcó el funcionario.