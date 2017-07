Laboralistas: el fallo de la Corte no innova pero es un mensaje político

Abogados laboralistas consultados por Cronista.com tuvieron distintas reacciones respecto del fallo de la Corte que estableció que cuando un trabajador pierde un juicio por su culpa debe cargar con los gastos por honorarios profesionales que ese pleito ocasionó.

Hoy el máximo tribunal revocó un fallo de cámara por el cual se había condenado a una empresa aseguradora de riesgos del trabajo a pagar las costas del pleito pese a que la demanda fue rechazada “por culpa” del trabajador que no concurrió a las citaciones del médico ni en primera ni en segunda instancia.

En lo único que coincidieron, tanto quienes desde el Derecho del Trabajo litigan en favor de los trabajadores como quienes lo hacen en defensa de las empresas es que, en realidad, el fallo en sí mismo no constituye una novedad y que se trata de una sentencia con mensaje político, en línea con el discurso del presidente Mauricio Macri contra lo que denominó “la industria del juicio”, a la que le atribuyó responsabilidades en los problemas para generar empleo. Por supuesto, lo que cambia en cada caso es la valoración de ese mensaje.



Según Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, “no hay ninguna novedad” en la sentencia cortesana, ya que hoy si un trabajador pierde un juicio, con independencia de si es por “culpa” del empleado o por la propia dinámica del proceso, carga con todas las costas. “Es extraño incluso que la Corte se pronuncie en un caso así y más extraño aún que lo difunda el Centro de Información Judicial (CIJ). El máximo tribunal es un recurso extraordinario, que interviene cuando estan en juego derechos constitucionales. Entendemos que se trata de un mensaje político, que refuerza la posición hostil del presidente Mauricio Macri hacia la Justicia del Trabajo”, advirtió a Cronista.com.

Precisamente, la Asociación que preside Cremonte convocó a un encuentro para mañana a las 18 en el Hotel Bauen, para repudiar “la avanzada del Gobierno contra los derechos laborales”. Habrá una nutrida presencia sindical, con representantes de las dos Ctas y la CGT.

En relación a este punto, Cremonte subrayó que “si algo prueba que no existe una industria del juicio como dice el Gobierno es que para un trabajador no es gratis perder un juicio. Por lo tanto, nadie se lanza a un proceso si no se parte de la base de que se tiene razón”.

“Nosotros nos cuidamos mucho de iniciar juicios si no se tienen argumentos sólidos. Se lo advertimos siempre a los trabajadores que vienen al Estudio. Les explicamos los riesgos que corren si pierden. No veo ningún cambio a partir de este fallo. El trabajador ya corría con las costas si perdía un juicio, incluso si lo gana pero no lo gana en todos los rubros por los que demandó también puede ser que pague el proporcional por el rubro que perdió y hasta hay casos en que ha debido pagar gastos de peritos, por ejemplo contables, tras ganar un fallo contra una empresa que se declaró insolvente”, dijo la jefa de un equipo de abogados sindicales que prefirió el anonimato porque “aún no leí en detalle la sentencia”.

Ignacio Funes de Rioja, socio de Funes de Rioja & Asociados, coincidió en que el fallo no era “novedoso” pero señaló que sí era “relevante”.

Funes de Rioja dijo que le parecía “muy bien que la Corte intervenga para modificar un fallo de segunda instancia que era a todas luces arbitrario. Lo que hizo la Corte es lo normal, lo que no era normal era el fallo de la Cámara. No sé si es un mensaje político, pero sí creo que es un buen fallo de la Corte”.

“Y si fue un mensaje, creo que es un buen mensaje, en línea con la seguridad jurídica y con la necesidad de que, sobre la base de reglas claras, se puedan atraer las inversiones necesarias para crear empleo”, completó.

La Sala III de la cámara laboral porteña, con los votos de Diana Cañal y Néstor Rodríguez Brunengo, había resuelto que todos los honorarios de los profesionales que intervinieron en el juicio tenía que pagarlos la compañía aseguradora demandada pues, según dijeron esos jueces, de lo contrario se violaría el derecho de acceso a la justicia consagrado por los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Hoy la Corte revocó esa decisión porque, sostuvo, el rechazo de la demandada se debió a la actitud del trabajador, por lo que “no había motivos válidos para apartarse de la regla legal que establece que quien pierde un juicio debe pagar los gastos por honorarios”.