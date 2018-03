La vuelta de la ex Presidenta expone la triple división del justicialismo

La declaración de hoy de Cristina Fernández de Kirchner dividió a lo que supo ser el oficialismo como el antes y el después de la derogación de la Ley Cerrojo impulsada por el macrismo. Con una pelea por la normalización del PJ estirada por decisión de la jueza María Romilda Servini de Cubría, el regreso de la ex Presidenta dividió a los retazos del Frente para la Victoria en tres grupos: los "tradicionales" con el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey como referente, alejado de su pasado; los cristinistas, con La Cámpora y parte del peronismo bonaerense; y los "equilibristas", con los nuevos intendentes y hasta el ex presidenciable Daniel Scioli que, expresan su acompañamiento en espíritu pero que no pondrían el cuerpo a la movilización de hoy a Comodoro Py.

"Debemos ser respetuosos de la institucionalidad, no se necesita hinchada para ir a cumplir con una responsabilidad institucional", desestimó la convocatoria K ayer Urtubey. Justo hoy, que la ex mandataria debe declarar ante el juez Claudio Bonadio por la causa de dólar futuro, el presidente Mauricio Macri se mostrará en Salta con el gobernador local como anfitrión. Todo un guiño.

Por otro lado, a diferencia del PJ nacional que se llamó a silencio (mientras trata de evitar una intervención judicial con una lista de unidad sin elementos K), el presidente de la franquicia bonaerense, Fernando Espinoza, arengó que hoy "tranquilamente 200 mil personas acompañando a nuestra querida ex Presidenta". No obstante, el candidato a presidir el peronismo, el sanjuanino José Luis Gioja, sí habló a título personal: ratificó su "solidaridad y acompañamiento", al tiempo que criticó que sea investigada judicialmente por esta cuestión ya que "no tiene responsabilidad".

Según se informó, además de agrupaciones cristinistas, marcharán hoy a los Tribunales 70 diputados nacionales y un grupo de intendentes bonaerenses alineados encabezados por Jorge Ferraresi (Avellaneda), Patricio Mussi (Berazategui) y Mario Secco (Ensenada).

Otros jefes comunales, transitando la "corta avenida del medio", anunciaron que no irán. El grupo de Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan Zabaleta (Hurlingam), entre otros, reclamaron ayer que las investigaciones judiciales no sean "por revanchismos políticos ni mucho menos por la politización de la Justicia".