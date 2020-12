La vuelta de Carrió: por qué quiere competir en la Provincia y cómo pesa la interna peronista en su decisión

Para algunos, su retiro duró poco. Para otros, nunca se fue. Lo cierto es que ayer Elisa Carrió anunció su vuelta a la política partidaria.

Es que, de la política, “nunca se fue”, dicen desde su entorno. Pero esta vez, la chaqueña saldrá de su zona de confort y le disputará los votos al oficialismo en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner pisa fuerte, y territorio en el que La Cámpora apunta a desbancar a los Barones del Conurbano.

“No descarto ni ser candidata a diputada, ni descarto ser candidata a gobernadora en 2023, porque creo que hay que limpiar en serio la provincia de Buenos Aires”, lanzó ayer Carrió a algo más de un año de haberle presentado la renuncia al por entonces presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

"No voy a ser candidata. Dependo de mi consciencia, no de los votos. Muchos me respetan por mi coherencia", había dicho en ese entonces en lo que parecía un retiro definitivo.

Tras permanecer buena parte de este 2020 aislada, como buena parte de los argentinos en el marco de la pandemia de Covid-19, la fundadora de la Coalición Cívica ayer dio a conocer en televisión sus intenciones de volver a la arena política, de la que, sus más allegados insisten que jamás se fue.

“Sería una vuelta a la política partidaria… O al Congreso”, dicen desde su entorno, al tiempo que no se muestran para nada sorprendidos. “No se habla de candidaturas, pero algunos manejan la posibilidad”, comentó alguien muy cercano a la ex legisladora. “Se esperaba”, agregó otra fuente del espacio que ella misma supo construir.

Carrió renunció a su banca el 1 de marzo pasado.

Si la promesa de Carrió se cumple, la chaqueña saldrá de la Ciudad, donde en las últimas elecciones obtuvo el 50,93% de los votos y dará el salto a la Provincia, el lugar en el que actualmente reside.

La cofundadora de Cambiemos decidió enfrentarse al oficialismo en el distrito donde mejor mide Cristina Kirchner, con quien ayer fue muy dura. “Cristina no elige preservar la salud, sino generar una alianza política con dictaduras”, disparó ayer al hablar sobre la vacuna Sputnik V.

Carrió desembarca en el distrito donde mejor mide Cristina Kirchner.

La provincia es también el territorio en el que La Cámpora apunta a hacerse fuerte de cara al 2023 y ya se da por descontado que intentará disputarle el poder a los Barones del Conurbano. Cerca de Carrió creen que esa interna podría jugarle a favor.

En este contexto, “Lilita”, quien últimamente se muestra “muy social” y que el 26 cumple años, se prepara para festejar con un almuerzo que dará desde su casa en Exaltación de la Cruz, “todo al aire libre”. Habrá que ver con detalle la lista de invitados.