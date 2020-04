La trama detrás de los ruidos entre Nación y provincias por las salidas recreativas: cómo articularán

"Hemos escuchado mucho el reclamo de todos y de todas", sorprendió Alberto Fernández anoche con la medida que establecía una hora recreativa, al acercarse a los 19 minutos del anuncio en el que estaba prorrogando, por tercera vez, la cuarentena. "Depende de mucho de nosotros, confío en todos y cada uno de ustedes", agregó el Jefe de Estado. En la Casa Rosada analizaban que a la responsabilidad que Nación ya había volcado sobre los gobernadores para administrar el aislamiento, quienes decidirán el regreso de rubros y actividades, esa medida pretendía testear la individual: el comportamiento social será clave en las próximas dos etapas de la pandemia.

Minutos después, al confuso mensaje presidencial, se sumarían aclaraciones oficiales en off the record que oscurecerían aún más el panorama. Una de ellas: que la medida abarcaba a toda la población. Un rato más tarde, el mismo Fernández aclararía en una entrevista en C5N que los gobernadores debían validar las salidas diarias propuestas. Hoy, los principales cuatro distritos del país, en un comunicado conjunto, las desestimaron en sus grandes centros urbanos.

Por eso, un asterisco se plasmó en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el Gobierno dio conocer hoy por la tarde y que se publicaría a la medianoche. En su artículo 8, sobre las salidas recreativas, dice el texto, que las autoridades locales "podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública".

Desde la mañana, como otros gobernadores, Axel Kicillof arrancó una ronda de llamados telefónicos con los 135 intendentes bonaerenses. Con el rechazo a las salidas recreativas en el Conurbano y La Plata, los municipios del interior deben responder ahora qué otras actividades están dispuestos a permitir en esta nueva fase. Políticamente, compartirán la responsabilidad ante un eventual pico de contagios.

El primer artículo del DNU prorroga la cuarentena hasta el 10 de mayo (un dato que el Presidente olvidó mencionar en su anuncio). Como sí ya había adelantado, auditados por Nación, la norma continúa fijando que los gobernadores "podrán decidir excepciones" al confinamiento siempre que se cumplan ciertos parámetros, como que la duplicación de casos no sea inferior a 15 días; que el sistema de salud no se sature y que no se movilice más del 50% de la población. Siempre en conglomerados urbanos de menos de medio millón de habitantes. En los próximos días se irán conociendo las nuevas excepciones.

No pueden abrir todo: su artículo 4° prohíbe que se habiliten las clases, todo tipo de eventos, los shoppings, cines, restaurantes, plazas y parques, entre otros que impliquen aglomeramientos.