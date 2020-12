La suspensión de las PASO divide a la oposición: quiénes están a favor y quiénes rechazan la idea

La posibilidad de que no se realicen las PASO en 2021 empezó a circular el mes pasado como una teoría remota, pero poco a poco fue tomando forma. La semana pasada, la mayoría de los gobernadores estuvieron de acuerdo en avanzar en esa línea. Hoy, Jorge Capitanich adelantó que el miércoles comenzará a tratarse en el Congreso, y allí el rol de la oposición es clave.

Es que una suspensión de las elecciones como la que se plantea debe aprobarse por ley. En el Congreso, el oficialismo cuenta con mayoría en el Senado, pero no en Diputados. Por eso es que debería negociar algunos votos extra a los propios para que se suspendan las primarias.

Sin embargo, varios de los principales referentes del principal espacio opositor ya se manifestaron en contra de esta posibilidad. Desde el entorno de Horacio Rodríguez Larreta aseguraron que “Juntos por el Cambio no está de acuerdo con suspender las PASO”. Agregaron que “no es una buena medida. No está bien modificar las reglas de juego de un día para otro y menos aún que sean para las próximas elecciones”.

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, también se manifestó en contra de esta posibilidad. Consultada por El Cronista, sostuvo que “no estamos de acuerdo en que se cambien las leyes electorales de manera unilateral y por un solo partido. Cada vez que gobierna el kirchnerismo cambia las leyes electorales”.

Igualmente, abrió la posibilidad a que exista algún tipo de negociación. Sostuvo que están dispuestos “a acordar algunas cosas, como que en donde no hay competencia no haya PASO, que haya boleta única para ahorrar papel, que se bajen los gastos de publicidad o que se acerquen a la elección general, para que no sea tan largo el proceso”. Igualmente, fue enfática en que no quieren un “cambio unilateral manejado por los gobernadores”, ya que ellos “tienen interés en que no haya elecciones internas porque son el aparato”.

Alfredo Cornejo, titular de la UCR, ratificó su posición histórica sobre el tema. El exgobernador de Mendoza cree que las PASO no son necesarias en los casos en los que no hay competencia interna. Sin embargo, en este contexto, cree que la iniciativa busca perjudicar a Juntos por el Cambio. “Con la eliminación de las PASO el gobierno quiere desarmar a la oposición”, había declarado a Radio Rivadavia.

En este sentido, recordó que se habían aprobado “con una mayoría abrumadora”. Y confesó que “lo que trasciende en off es que temen una derrota frente a Juntos por el Cambio. Quieren desarmar la oposición”. Además, contó que Eduardo de Pedro, ministro del Interior, le había dicho hace un mes a Rodríguez Larreta que no se suspenderían las PASO. Por eso es que, para Cornejo, “es un gobierno que no tiene credibilidad en sus palabras”.

Su correligionario Mario Negri será una de las patas clave de la discusión, ya que es el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados. El cordobés dejó bien en claro su total oposición a este proyecto y atacó los dos argumentos esgrimidos, el sanitario y el económico. En cuanto al primero, sostuvo que “en Chile y en Bolivia se votó en medio de la pandemia. Acá buscar evitar las PASO con nueve meses de antelación”.

Respecto a la cuestión económica, consideró que la transparencia en democracia es una inversión y que “para el PJ ir a las urnas ahora es un gasto y dejó de ser un derecho de la ciudadanía”. Además, preguntó irónicamente “¿por qué no mejor frenan la reforma judicial K que cuesta $12.000 millones por año?”

Desde la otra pata de Juntos por el Cambio, la Coalición Cívica, tampoco acompañan la iniciativa. Maximiliano Ferraro, presidente del bloque en Diputados, sostuvo que “es inadmisible que el gobierno quiera cambiar las reglas de juego. Estamos ante una nueva decisión unilateral, discrecional del gobierno nacional”. Además, aprovechó para lanzar un mensaje puertas adentro, y pidió que “ojalá que los diputados que fueron votados para ser oposición no le den el número de 129 que se necesita para modificar leyes electorales”.

Es que entre los gobernadores opositores no hay un consenso tan claro. Rodríguez Larreta y el Rodolfo Suárez serían los únicos que se opondrían, mientras que Gerardo Morales y Gustavo Valdés podrían dar el visto bueno. Más allá de que los diputados y senadores suelen votar en bloque, también tienden a alinearse con los intereses de sus gobernadores, por lo que podría aparecer ahí una posibilidad de negociación para el gobierno nacional.