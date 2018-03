La soja registró su mayor escalada del año y marcó nuevo máximo en 9 meses

La soja se disparó ayer 3,3%, u u$s 11,50 por tonelada, en el mercado de Chicago, en lo que se constituyó el alza diaria más importante no solo del año sino en los últimos ocho meses, de la mano de la creciente preocupación por los daños que dejará el temporal de más de dos semanas que afectó a buena parte del área productiva argentina.

A la vez el contrato más activo en esa plaza marcó u$s 362,1 la tonelada, un precio que no registraba desde principios de agosto último. Desde el mínimo que registró el 23 noviembre último, el precio internacional de la oleaginosa repuntó 15,4% o casi u$s 50 por tonelada.

Si bien sigue sin haber certezas sobre la magnitud de las pérdidas por efecto del temporal que, tras más de dos semanas sin pausa, en las últimas horas comenzó a dar algo de tregua a zonas de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, la situación climática en la Argentina en plena etapa de cosecha –suspendida– animó a los inversores y fondos especulativos en Chicago a recuperar contratos, tras meses de estar sobrevendidos.

Al problema climático en Argentina, y también en Uruguay, donde la ganadería y la cosecha gruesa también están padeciendo inundaciones, en el rally sojero de Chicago pesó ayer la debilidad del dólar frente a otras monedas, la mejora en el petróleo y las acciones al alza, así como la apreciación del real brasileño en medio del convulsionado clima político en el gigante sudamericano.

Analistas y operadores consideran que el factor climático en América del sur seguirá inyectando volatilidad al mercado, al menos hasta que se tenga algo de certeza sobre pérdidas, tanto de calidad como de volumen productivo de soja argentino, que a priori los expertos estiman no superará las 3 millones de toneladas.

Las alzas externas y la necesidad de exportadores y procesadoras de la oleaginosa, animó los negocios locales, donde la soja con entrega para esta semana llegó a pagarse hasta $ 3500 la tonelada. En el recinto de Rosario, se cerraron operaciones por 70.000 toneladas, comentó la Bolsa de Comercio de esa ciudad santafesina.

La posición Mayo’16 en el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) cerró a u$s 248,5 la tonelada, un alza de 3,1% contra el cierre previo. Desde el mínimo de contrato, la mejora de esta posición acumula 19,4% de alza, o u$s 40,50 la tonelada.

Santa Fe en emergencia

En momentos que el mal clima parece darle una tregua a buena parte del área productiva en las seis provincias afectadas, el gobierno de Santa Fe consideró que la cosecha gruesa será "un gran fracaso" por los anegamientos e inundaciones que impidieron levantar la soja en lo que va de abril.

Las lluvias récord afectaron 7 millones de hectáreas en esa provincia, con daños de diferentes magnitud. Además de declarar la emergencia hídrica, el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, alertó sobre la situación de "quebranto" de los tambos, así como del "fracaso" de la cosecha sojera.

"La producción de leche bajó de marzo a abril a casi la mitad. El 80% de los 4000 tambos (que conforman la cuenca lechera de centro-oeste santafesino) está bajo agua", advirtió el mandatario.